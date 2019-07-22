雲朗觀光搶七夕與父親節商機 多樣住房餐飲優惠提案

今年七夕情人節(8/7)與父親節(8/8)僅相差一天，雲朗觀光集團旗下各飯店接連推出七夕與父親節活動，設計一系列別具特色的住房與餐飲專案，為天下有情人與親愛的爸爸們祭出專屬福利，再忙還是要給最愛的老爸與另一半難忘的佳節回憶。

為迎接即將到來的七夕，君品酒店雲軒西餐廳，情人節當日晚餐時段點選2客NT$2,580+10%以上之主餐，打卡即贈義大利威爾第阿斯蒂氣泡酒乙瓶(口味四選一、原價NT$1,800)。雲品溫泉酒店則於8/5(一)至8/9(五)推出「Love Together寵愛情人住房專案」，晚餐享用Sky Lounge情人節限定套餐，並佈置七夕專屬客房為旅客製造浪漫。

8/7(三)情人節至翰品酒店高雄港都茶樓，拍照打卡即贈水果奶酪一份。翰品酒店花蓮在情人節當天穿著情侶裝至翔雲西餐廳用餐還可享88折優惠，並贈限量巧克力。兆品酒店台中於8月份推出「夏日戀人優惠住房專案」，送紅酒和哈根達斯冰淇淋等多項好禮，專案優惠價NT$3,299起。

接著而來的父親節，雲朗觀光推出「買油送酒」特別獻禮，7/18(四)至8/2(五)限時販售，凡購買NT$1,980 LDC雲朗義大利VMS嵐莊橄欖油(500ml/瓶)，即贈送價值NT$1,800的LDC聖莊美酒 (紅酒白酒任選一、750ml/瓶)，讓老爸吃得健康又「醉」帥氣。

君品酒店雲軒西餐廳於8/2(五)至8/11(日)，推出「寵愛爸爸父親週」節日限定優惠，用餐打卡即贈送造型雪茄蛋捲一支(原價NT$380)，且今年君品推出特色父親節主題蛋糕「菸斗老爸」(NT$1,280/6吋)，別出心裁以菸斗造型呈現，不但吸睛更富有意義！

雲品溫泉酒店於8/1(四)至8/8(四)，舉辦「我的超人爸爸 繪畫大賞」線上抽獎及「DAD手做相框」館內活動，以手作禮物對老爸表達滿滿心意；凡於八月份入住雲品「清涼一夏」限量專案，還可享台啤暢飲與洋芋片無限供應；另外還有多項餐飲優惠，提前三天預訂丹彤西餐廳、寒煙翠中餐廳或彩雲軒鐵板燒，分別加碼贈送4吋父親節蛋糕、法瑞紅酒乙瓶、爸爸專屬龍蝦半隻，讓父親大快朵頤。

翰品酒店新莊則推「感恩爸爸月」，凡於八月份帶爸爸入住打卡按讚，即送市價NT$990法瑞紅酒乙瓶，並有機會抽中價值NT$7600的住宿券乙張；另也在FB粉絲專頁同步推出「爸爸的前世小情人」線上活動，分享「父女」照片即有機會獲得翰品獨家領帶及翰品茶葉組。

8/8(四)父親節與爸爸同行至翰品酒店高雄港都茶樓，拍照打卡就送爸爸芋頭西米露乙份。翰品酒店花蓮推出應景甜點，凡父親前往用餐即享88折；另在8/1前預訂父親節蛋糕也可享88折優惠。

兆品酒店台中品東西自助百匯於8/8 (四)父親節當日也推出節慶造型杯子蛋糕。此外，兆品酒店台中與兆品酒店嘉義分別推出「給爸爸的愛心領帶-兒童不織布DIY」和「手染DIY卡片」等體驗課程，讓孩子與爸爸共度溫馨時光！