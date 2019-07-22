全國首例 板中新學年起開放男生可穿裙上學

全國首例，板橋高中從學生會校慶辦「板中男裙－裙聚效應」後，校務會議已放寬服儀規定，新學年起男、女生都可穿裙上學；校方說，非鼓勵男生穿裙，只是尊重學生自主。

教育部學生事務及特殊教育司長鄭乃文今天接受中央通訊社記者專訪表示，樂見學校經民主程序討論，且打破性別刻板印象，這應該也是台灣首見。

新北市立板橋高級中學日前校慶時，板中學生會推動「板中男裙－裙聚效應」男裙週活動，邀男學生一起穿裙子，以行動打破性別刻板印象，引發網路熱議，甚至連新北市議員也在新北市議會提出質疑。

板中校長賴春錦當時受訪說，活動是自由參與，沒強迫性，也非定期性，主要是希望打破性別刻板印象，尊重氣質差異，孩子們想穿就穿，不想穿也不強迫。

校慶當天有學生受訪表示，男裙週是很好的活動，希望促使校園更團結，降低歧視，「雖然今天是第一次穿裙子，但以後有機會也將考慮穿裙子」。

總統蔡英文也曾力挺表示，「蘇格蘭人不也穿裙子嗎？」社會應抱持更寬容態度。

板中6月底召開校務會議討論服儀委員會提案的服儀規定實施要點，大幅鬆綁男、女生制服限制。

原規定男生穿著深藍色長褲，女生穿深藍色下裙（長褲），穿裙子時期長度不得短於膝蓋上10公分；修正通過後未區分男、女生，僅規定穿著素面制服褲（裙）子，以藍色及黑色為主，即男生也可制服裙上學。

板中學務主任林三維上午接受中央社記者專訪表示，主要是基於性別平等及尊重學生自主精神，不僅制服鬆綁，拿掉男、女字句，也放寬社團服裝進校穿著限制，會中多對裙長有意見，最後仍維持穿裙時裙長不得短於膝蓋上10公分規定。

他說，服儀規定修正後將於新學年實施，學校會在新生訓練及開學典禮等場合重申學校尊重學生自主立場，也不是鼓勵男學生穿制服裙，一切回歸單純男女平權教學環境。