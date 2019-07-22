台南巴克禮公園爆登革熱群聚　即日起休園兩週

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾病管制署今（22）日公布台南新增2例本土登革熱病例，兩人為同住家人，且常在東區巴克禮公園活動，研判該公園可能是感染源，與巴克禮公園有關的病例已累積3例，考量到公衛安全，市府宣布，即日起巴克禮公園休園兩週。

疾管署表示，2例新增案例為東區崇明里70多歲男性（案1）及40多歲女性（案2），兩人為同住父女，近期無出國史，分別於7月16日及7月20日發病，其中案1於7月21日就醫時因NS1陽性通報，案2雖有疑似症狀但未就醫，於衛生單位進行接觸者採檢時因NS1陽性通報，兩人經檢驗均確診感染登革病毒第二型。

其他同住者中，另有1人出現疑似症狀且NS1陽性，尚需進行二採以確認是否感染。

疾管署表示，2名個案平時活動地除東區崇明里住家外，並分別有東區巴克禮公園、和平里、崇德市場、東菜市場等地活動史，依個案發病日、活動史及台南疫情現況研判，兩人於東區崇明里周邊感染的風險較高。

鑒於本次確診個案及前一例確診個案活動地均有巴克禮公園，顯示該地為高風險區域，防疫人員已於7月20日前往該公園加強化學防治，並於21日至本次確診個案住家放置噴霧罐及執行住家與活動地周邊之孳生源清除。

市長黃偉哲與市府團隊考量公衛安全、決定即日起巴克禮公園休園兩週，以進行預防性風險控管。。

今(2019)年截至目前國內累計58例本土登革熱病例，為高雄市44例(三民區36例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例)、台南市14例(東區5例、中西區4例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各1例)。