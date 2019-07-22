美建築師夫妻檔個展在台開幕　盼開啟跨界對話

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）美國加州建築師夫妻檔奧伊勒及吳嘉華的首次在台個展於上週六（20）在台北忠泰美術館開展，以其設計核心「線、面、體」劃分展區，展出包含設計手繪稿、模型、手作工藝，以及飾品設計等多元跨界作品，巧妙揉合科技與藝術於其創作之中。

奧伊勒吳聯合事務所（Oyler Wu Collaborative）由同為哈佛建築系畢業的奧伊勒（Dwayne Oyler）及吳嘉華（Jenny Wu）於2004年在美國洛杉磯創立，以線條感十足、充滿實驗性的前衛設計風格，並結合數位科技及細膩手作實踐，挑戰建築環境中的普世觀點。事務所在成立10年間，已先後奪下美國AIA新銳建築師獎、入圍首屆台灣ADA新銳建築獎，以及榮獲美國建築師協會加州議會建築新星獎等，受到多項設計大獎的肯定。

本次展覽主題為「DIALOGUES」（對話），旨在說明事務所的創作模式，是一個動態互動的過程，從設計核心「線、面、體」出發，構築其規模大小不同、型態與特質不同的創新作品，同時回首事務所這些年來的歷程轉變，作為展望未來發展的個展。

▶︎（左起）忠泰基金會執行長李彥良、建築師奧伊勒及吳嘉華（照片來源：忠泰美術館提供）

吳嘉華在開幕者會上表示，對話一開端是她與奧伊勒兩人間的對話，因為他們來自非常不同的文化背景，奧伊勒來自美國中西部城市堪薩斯，而她自己則是生於台灣，小時候隨家人搬到美國生活，「在尋找共通點的過程中仍舊保有各自的獨立性，也因此非常重要」，吳嘉華如是說。此次個展主題也透露著藉由不同素材、作品尺度的差異性，期盼開啟一段人與設計的對話，並突破大眾對建築的想像。

展覽共展出17件建築與都市規劃專案、65件珠寶配飾、數十件手繪平面作品及手繪素描本，共計逾百件橫跨建築、藝術、工藝設計乃至生活用品等多元創作，為奧伊勒吳聯合事務所成立至今最大規模的個展。

提及此次展覽，奧伊勒表示，過去在許多地方展出自己的作品，但從沒有機會向此次在忠泰美術館的展覽一樣，將許許多多非常私人的面向一同展現出來。已是兩個孩子的爸爸的奧伊勒，除了展出其多年累積的20幅手繪平面作品及21冊手繪素描本外，他為兩個孩子親手打造的玩具腳踏車，也特地空運來台展出。

奧伊勒指出，「我們的專業實踐與我們個人生活緊密地結合在一起」，我們居住的房子同時也是工作空間，小孩與事務所員工共同生活於一個地方，「就好像一個大家庭。」

除了奧伊勒長期以筆觸探索線條與空間的畫作之外，此次展覽也呈現吳嘉華於五年前創立的LACE珠寶品牌全系列作品。她將3D列印技術融入珠寶工藝設計之中，創作不同材質且精巧細緻的珠寶，其中同一件已由美國洛杉磯郡藝術博物館（Los Angeles County Museum of Art）永久典藏的藝術飾品「Catena」也在此次展覽中亮相。

忠泰基金會執行長李彥良致詞時提及，他對奧伊勒吳聯合事務所對於不同材質的傾心研究，以及靠自己的雙手實踐設計的堅持深感敬佩。回首過去事務所在台北創作的裝置，李彥良認為他們具實驗性的設計精神為台灣首都帶來了獨特風采，也期待此次展覽為台灣新生代創作者帶來更多想像與思考的刺激。

▶︎「對話：奧伊勒吳聯合事務所」個展於20日在台北開幕（照片來源：忠泰美術館提供）