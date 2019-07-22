華爾街日報：中國進駐柬埔寨基地 恐礙美軍援台

華爾街日報報導，中國今年簽訂密約，取得柬埔寨一座海軍基地部分使用權，引起美國警覺。美方官員指出，中國如武力犯台，共軍在南海與柬埔寨的據點恐阻礙美軍馳援台灣。

2017年7月，中國在東非吉布地成立軍事基地，以利軍隊在印度洋與非洲行動，北京不斷強調後勤功用，淡化這座海外據點的軍事意圖。近年來，中國也在南海多處島礁大興土木，建造深水港與飛機跑道等軍事設施，不顧周邊國家質疑南海軍事化的聲音。

據報導，中國今年春季與柬埔寨簽約，取得柬埔寨西南方雲壤（Ream）海軍基地部分區域獨占使用權，雙方事後祕而不宣。這座基地位在暹羅灣，中資企業正在附近興建一座大型機場。

報導指出，中國如利用雲壤海軍基地與鄰近機場執行軍事行動，將大幅增強北京聲索南海主權與經濟利益、威脅東南亞地區美國盟邦、進一步將觸角伸向戰略要道馬六甲海峽的能力。

一名未具名美方官員警告，中國一旦決定武力犯台，在柬埔寨和南海部署的軍力將讓美國馳援台灣變得「非常複雜」，因為部分美軍屆時需要取道馬六甲海峽或南海外圍海域。

中國與柬埔寨最終締約內容並不清楚，但美方知情官員透露，這份協議開放中國使用雲壤海軍基地30年，之後每10年自動續約。合約草案指出，中國將能派駐軍事人員、儲存武器並停泊軍艦。

中國與柬埔寨官方否認相關訊息，柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）更以「假新聞」駁斥。但美國與盟邦官員表示，中國在柬埔寨雖無法成立完整基地，仍是中國在東南亞首個海軍專用暫留（staging）據點，也是共軍第2個海外軍事基地。

雲壤海軍基地占地190英畝（約76.9公頃），含美國出資、柬埔寨海軍使用的兩處設施，碼頭可供十幾艘巡邏艇停靠。美方官員指出，根據合約草案，中國將在當地新建兩座碼頭，中國與柬埔寨各使用一座，且可能挖深港口，以利中方大型艦艇停靠。

美方官員討論焦點在於，華府能否說服柬埔寨政府改變心意。

部分美方官員與觀察家認為，美國時常批評柬埔寨政府人權紀錄，在雙邊關係上「揮太多棍子，給的胡蘿蔔不夠多」。一名五角大廈資深官員說，美國希望柬埔寨成為「優先安全夥伴」，但其他官員表示，金邊似乎已選擇投向北京懷抱。

與此同時，美國與盟邦試圖說服柬埔寨，不要讓中共軍方使用一家中國民營企業在雲壤西北方約40英哩（約64.4公里）的七星海（Dara Sakor）興建、租約長達99年的大型機場。

衛星影像顯示，過去一年機場興建進展迅速，2英哩長的跑道已成形，足以供波音747或共軍長程轟炸機與運輸機起降。美方與盟邦官員分析，施工單位似乎準備建造多個彎道，以利軍機迅速起降，特別是戰鬥機。

報導指出，從七星海起飛的軍機將可攻擊泰國、越南、新加坡等地目標。

中國資金近年大舉湧進柬埔寨，美國副總統彭斯（Mike Pence）曾致函柬埔寨總理洪森（Hun Sen），對中國計劃在柬埔寨設立軍事基地表達關切。洪森去年11月否認相關計畫，今年6月，中國國防部長魏鳳和出席新加坡香格里拉對話時否認北京在柬埔寨設立軍事據點。

曾任美國國務卿顧問的雪梨大學美國研究中心（USSC）資深研究員厄德（Charles Edel）表示，中國如結合雲壤海軍基地與南海軍事設施，將形成一個包圍整個東南亞的三角外圍陣地。