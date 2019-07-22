血洗元朗！　白衣人深夜攻擊反送中港民　45人送醫

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）香港街頭21日晚間陷入大混亂，一邊是「反送中」者衝擊北京中央駐港機構和占據馬路，一邊又有白衣人襲擊民眾。經過一夜亂局，截至今早7時，粗估有45名傷者送醫。

泛民主派組織民間人權陣線昨（21）日再次發起反對修訂逃犯條例遊行，訴求仍是要求政府撤回相關草案及取消對過去示威活動的暴動定性等。

遊行原定終點為灣仔，但遊行結束後，大批示威民眾仍未散去，從終點站灣仔走向西環的北京中央駐港聯絡辦公室大樓，向大樓及懸掛的國徽投擲雞蛋和油漆，以及在外牆噴上辱華字句。這也是6月反送中事件以來，中聯辦首度成為抗議對象。

防暴警察於晚上8時許在中聯辦外清場，香港警方在現場宣佈，將從西環向東方向清場。示威者向上環和中環方向後撤，期間曾向警員投擲磚頭、煙霧彈、汽油彈及縱火等。

晚間10時20分過後，警方與示威者在上環爆發衝突，警方向不散去的示威者舉黑旗，發出催淚彈警告。在部分示威者丟擲物品還擊下，警方進一步發射橡膠子彈，場面陷入混亂，但示威者仍未完全散去。

清場過程中，防暴警察多次向示威者施放催淚彈。凌晨左右，示威者陸續散去。

民陣在遊行結束後宣布，21日共有43萬人參加遊行；而香港警方則估計，最高峰時有13.8萬人參與。

昨晚示威者在港島衝擊中聯辦之際，晚上近11時，遠在新界的西鐵元朗站卻有大批穿白衣的不明人士攻擊民眾。

香港01報導，網傳這些白衣人聲稱要追打剛參與民陣發起的反逃犯條例修訂回家的市民，但根據現場所見並非只追打特定市民。

報導指出，身穿白衣的人士以棍棒、雨傘及竹枝等物件追打市民，從元朗站大堂追打其他市民至月台，更追至車廂內，港鐵將該列車暫停。

這起衝突造成港鐵西鐵線列車一度過站不停元朗站，港鐵其後宣布，於11時20分西鐵綫列車來回方向回復正常，亦可於元朗站上下車

元朗西鐵站的攻擊事件由晚上持續到凌晨，截至早上7時，香港公立醫院共接獲45名傷者，包括民主黨議員林卓廷、前TVB主播柳俊江及個別採訪記者。此外，外傳一名白衣男子因心臟病發死亡，港媒報導，昏迷男子年約50歲，為元朗某圍村的前村長。

港府今天凌晨針對上環及元朗發生的暴力行為發表聲明表示：

繼之前衝擊中聯辦大樓後，再有激進示威者無視警方多次警告，在上環一帶向警方發動連番暴力襲擊，包括投擲汽油彈、縱火、擲磚，亦堵塞主要幹道，行為令人髮指。

與此同時，在元朗有人聚眾在港鐵車站月台及車廂內襲擊乘客，引發衝突，導致有人受傷。

港府指出香港作為法治社會完全不能容忍任何暴力行為，特區政府予以強烈譴責，並會嚴正追究。

警方亦發聲明表示，不會容忍任何暴力行為，就示威者在上環一帶衝擊和白衣人在元朗港鐵站月台及車廂內襲擊乘客兩宗事件，警方現正積極跟進，務求將犯案者繩之於法。