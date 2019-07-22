〈時評〉企業投資台灣「冷熱兩樣情」二因素解讀

經濟部最新統計，截至目前已有93家台商通過審查，返台投資金額突破4,520億元，可帶動超過4.2萬個本國就業機會。但金管會甫公布今年上半年透過證券市場籌資活動卻大幅減少，國內企業上半年辦理現金增資金額，跟去年同期相比「腰斬」。官員認為，中美貿易戰持續一年，對台灣企業的投資產生衝擊，讓企業投資佈局轉趨保守。這種本土企業與台商返台投資出現「冷熱兩樣情」狀況，似乎與官員口中所說的結論有很大差異，背後真正原由到底為何？

金管會證期局最新統計，2019年上半年全台2,382家公開發行公司，募資申報生效案件計109件，金額為2,507億餘元，加上海外募資申報生效案件計2件，金額28億餘元，合計籌資金額2,536餘億元。比起去年同期的國內外合計127件、金額3,038餘億元，各減少12.60%與16.52%。證期局認為主要受中美貿易戰影響，企業募資保守。原因真是如此嗎？還是現在只要有任何經濟活動反轉下滑現象，標準說法就是「中美貿易戰害的？」

其實，企業從資本市場籌資意願大幅降低，應該有兩大因素影響。一是資本市場原本是增資為主的市場，但不少企業近年認為產業發展空間有限，或手上現金太多紛紛辦理現金減資，從2013年起至去年底為止，已超過200家上市櫃公司減資，合計金額突破千億元，近年更明顯攀升，去年（2018）達高峰，單單去年一年就有65家公司宣布並已完成減資，而2019年至今至少逾30家公司董事會已決議並通過辦理減資。

減資除彌補虧損外，亦可將公司部份發行在外股票收回註銷，讓股本變小達到企業瘦身目的，進而拉高每股盈餘與股東權益報酬率，進而帶動股價獲激勵上漲，成目前上市櫃公司減資風潮方興未艾主因，就連郭台銘的鴻海去年10月也都辦理減資二成。企業減資動作不斷，從市場辦理現增籌資意願自然大減。惟由此也象徵台灣產業成長停滯，台灣有投資空洞化隱憂。

二是金管會官員說今年上半年企業減少募資，和「歡迎台商投資方案」累計投資金額創新高之間，並沒有必然的關係，因為台商回台投資，不見得會反映到公開發行公司的募資金額上。官員說法與實際狀況吻合嗎？行政院會最新敲定「投資台灣三大方案」，包含歡迎台商回台投資2.0、加速根留台灣企業、中小企業投資行動方案。其中，台商回台投資2.0國發基金匡列貸款總額度從200億元擴充至5,000億元，根留台灣企業總核貸額度800億元，中小企業投資方案貸款總額度為200億元。已通過返台投資的93家台商，其中不乏國內中大型企業。既然在資金取得上有更優惠方式，又何必要自己去辦現增來投資呢？金管會主宰著國內金融政策制定、審核與管理，對於資本市場籌資活動減少，全部歸咎於中美貿易影響所致，不知是官員們太過於狀況外？還是有說不得的壓力與苦處？