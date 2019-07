華府「促進宗教自由會議」：幫中國迫害人權的企業•應受法律制裁

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 由美國國務院舉辦的第二屆「促進宗教自由部長級會議」,美國時間16至18日在華府舉辦。國務院表示,這項為期三天的會議是全球規模最大的宗教自由相關活動, 共有來自世界各地有106國超過1000名社會團體的領袖與宗教領袖出席。

不過出席的一百多國代表團當中,獨缺中國、伊朗、巴基斯坦等迫害宗教自由國家的代表。

根據大紀元中文版報導,中華民國駐美代表高碩泰與宗教自由無任所大使布興·大立本,18日應邀出席美國「促進宗教自由部長級會議」。高碩泰表示,宗教自由是台灣民主生活重要的一部分,也是台灣與國際社會分享最重要的資產,台灣將持續致力維護基本人權、人類尊嚴、文化多元及宗教自由,呼籲各國共同響應。

台灣並在研討會中宣布捐助100萬美元給國務院「國際宗教自由基金」,以支持全球終止宗教迫害之努力。

此次會議由美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)主持,副總統彭斯(Mike Pence)也親臨出席致詞,除再次強調川普政府對促進宗教自由之高度重視外,並宣布成立「國際宗教自由聯盟」(International Religious Freedom Alliance)。

英文版大紀元報導,美國國務院過去20年都將中國視為需要特殊關切的國家(“country of particular concern”),原因就是中國不斷持續迫害宗教自由。

美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克(Sam Brownback)16日在開幕式中表示,宗教自由遭到迫害,已經成為全球危機,但卻未受到太多關注。

布朗貝克指出,儘管全球大部分的人都有宗教信仰,卻有80%的人住在宗教自由受限制的地區。美國川普總統,決定要對抗並扭轉這項危機。

美國眾院議長裴洛西說,儘管中國經濟起飛,但中國對該國境內宗教自由的侵犯程度,「對全球的良心是個挑戰」(“challenge to the conscience of the world.”)。

美國國務卿龐培歐在今年6月發布宗教自由報告時,也曾特別點名中國,因為中國自從建制以來,就對所有宗教信仰抱著極端仇視的態度。

前眾議員沃夫 (Frank Wolf)則說,中國迫害宗教自由的情況,已達30年來最嚴重的程度,包括迫使天主教徒接受中國當局任命的神職人員,大規模拘捕囚禁新疆地區超過一百萬的維吾爾族和其他穆斯林少數民族,還有對西藏佛教徒進行文化滅絕(cultural genocide) 等作為。

沃夫並提出建議說,凡是和中國政權合作,對中國提供迫害宗教自由科技技術(例如大眾監控系統或人工智慧等)的外國企業,都應為此負起法律責任。

他認為受到宗教迫害的維吾爾人、西藏人、或是法輪功信徒,應該向這些科技公司提出法律訴訟,以獲得應有的賠償。

裴洛西也贊成這項提議,她認為應該公布這些幫助中國迫害人權的企業。也就是說,各國都應警告這些和中國合作的企業,「他們是中國邪惡作為的共犯」!