長榮今證實：郭芷嫣 「加料」風波引起美國運輸部關切

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 長榮航空前空服員郭芷嫣，先前因在社群網路「開玩笑」稱要在機師飛機餐中「加料」，遭長榮航空免職。現在「加料」說也引來美國運輸部關切。

綜合中央社與《自由》報導，長榮航空今(21)日證實，日前接獲美國運輸部轉來旅客對此案的投訴，公司將會依目前處理狀況回覆。

民航局表示，長榮航空上週已向民航局通報此事，由於長榮為營運飛美航班的航空業者，美國運輸部乘客保護部門來信，要求長榮在1個月內，回覆說明長榮航空空服員罷工期間，有空服員揚言對反罷工機師「加料」一事。

民航局也表示，已要求長榮航空妥善說明回復，並維持飛美航班正常運作。

長榮航空則表示，在獲悉郭姓前空服員行為後，因嚴重影響機艙秩序及飛航安全作業程序，已在7月9日向警局報案。另在7月11日召開人事評議委員會，因郭員的行為明顯違反公司客艙組員管理辦法，對公司員工有發生職場上不法侵害的可能，更恐涉犯民用航空法及刑法之相關規定，情節重大，因此予以免職處分，且即刻生效。

長榮航空表示，有關郭姓前空服員涉犯民用航空法及刑法相關規定，該案目前已進入司法程序。

民航局說，長榮前空服員加料案已進入司法程序，會先尊重司法處理，如果未來檢方不起訴，才會回歸從民航法檢視違法情形。

當事人郭芷嫣已在13日下午前往桃園市警局蘆竹分局製作筆錄。

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