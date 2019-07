全美超級熱浪影響1.5億人　體感溫度恐破43度已知3死

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美東廣大地區本週末遭到可能致命的熱浪侵襲,包括紐約、費城與華盛頓等主要大城高溫均達攝氏38度,部分地區體感溫度更可達43.33度至46.1度,酷熱已至少奪走3條人命。

極端熱浪席捲美國中西部到大西洋沿岸這片廣闊區域,近1.5億人得在酷熱下設法降溫求生存。

「求生存」一點都不誇張,美聯社外電的標題就出現「求生存,別享受」這幾個字

'Survive, not enjoy': Heat, humidity gripping half the US