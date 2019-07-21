全美超級熱浪影響1.5億人　體感溫度恐破43度已知3死

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美東廣大地區本週末遭到可能致命的熱浪侵襲，包括紐約、費城與華盛頓等主要大城高溫均達攝氏38度，部分地區體感溫度更可達43.33度至46.1度，酷熱已至少奪走3條人命。

極端熱浪席捲美國中西部到大西洋沿岸這片廣闊區域，近1.5億人得在酷熱下設法降溫求生存。

「求生存」一點都不誇張，美聯社外電的標題就出現「求生存，別享受」這幾個字

'Survive, not enjoy': Heat, humidity gripping half the US

中央社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）指出，體感溫度指數可達攝氏43.33度至46.1度，特別是在東部地區。

國家氣象局警告，若疏於防範，危險高溫與濕熱可能很快導致人體中暑。民眾應盡量避免水分流失、留意身體出現不適與年長者，盡可能留在家中且不得將小孩與動物留置車內。

這波熱浪已奪走至少3條人命，包括本週稍早在馬里蘭州的2死。

在阿拉斯加，32歲的前職業美式足球（NFL）球員彼楚（Mitch Petrus）18日在自家店鋪戶外工作後猝死；法醫表示，彼楚死因為熱衰竭。

熱浪預期將持續到美國時間21日晚間，等大西洋岸高氣壓引入含水氣的亞熱帶空氣後，才會開始消褪。

因熱浪侵襲美國中部與美東，居民紛紛找尋避暑場所，華府的體感溫度一度達41度。華盛頓特區國家廣場（National Mall）周邊博物館、紀念碑觀光的遊客，都歷經攝氏37.8度高溫。

國家氣象局天氣測報中心氣象專家萊默斯（Alex Lamers）說：「從中西部平原各州，密西西比河谷到東岸，目前真的超熱。」芝加哥紐約等各大城市，都敦促民眾盡量到圖書館、大賣場等可避暑的場所，避免待在戶外。