台東魯凱族部落盪鞦韆戀愛文化　獲「智慧財產權」保護

（台灣英文新聞/藝文組）過去的時代男女授受不親，為延續族群生命，魯凱族祖先設計盪鞦韆遊戲，讓年輕男女有更多機會接觸，進而結婚生子。這個巧思最近榮獲原住民傳統智慧專用權。

7月，台東原住民100多場的歲時祭儀式陸續登場，台東唯一的魯凱族部落，位於卑南鄉肯杜爾山下的達魯瑪克部落收穫祭，就在這兩天舉行，其中最大的特色是鞦韆文化，也是成年男女表達情意的浪漫時刻。

中央社20日報導，前幾天，魯凱族青年到山上尋找巨大刺竹砍下帶回來部落後，由族人以傳統的手法，來搭建鞦韆，高度超過18公尺，是目前國內各原住民族群豐年祭典中最大型的鞦韆。

這兩天魯凱族女孩穿著亮眼的傳統服飾、配戴華麗飾品，每位都是焦點。因為這是屬於她們浪漫時刻，即將要向族人宣告她談戀愛了。

未婚的少女配戴百合花。百合花潔白的花瓣，散發出淡淡的幽香，在魯凱族的社會裡，是高貴、貞潔的象徵。若不是百合花盛開的季節，則利用白色布片剪裁成花瓣的形狀。

昨(19)日開幕儀式後，盪鞦韆活動開始，盛裝的青年男女載歌載舞，未婚女孩輪流盪鞦韆。女孩站上鞦韆的藤索腳踏後，自己將雙膝綁住固定，2名壯碩年輕人隨即在2側拉藤索使鞦韆擺盪，越盪越高。最後青年將女孩抱下，交給場邊等待的女孩男友，公開2人的戀情。

主持人特別提醒男士抱女孩的姿勢，不能犯規，否則會受長輩懲罰。男孩抱女孩時，要緊握拳頭，為了避免手指觸犯到女孩身體，在未婚前，男女雙方不能有過度肌膚接觸，女孩則羞澀地遮掩臉龐。

昨(19)日達魯瑪克收穫祭第一天，東興社區（達魯瑪克部落）發展協會理事長王文賓宣布「魯凱族達魯瑪克鞦韆Talraisi」，獲原住民委員會審查通過為「原住民傳統智慧創作專用權」(智慧財產權)。

王文賓說，達魯瑪克的鞦韆獲智慧財產權，代表著文化傳承，也代表生命的延續。未婚少女才有資格上鞦韆，在鞦韆上擺盪時，全村的族人，尤其是未婚男青年就開始物色這位在盪鞦韆的女孩，看中意了，就開始追求提親，提親成功後就成立家庭、結婚生子，延續生命。

負責魯凱族鞦韆田野調查、也是此次收穫祭文化總監周添來說，魯凱族傳統歌謠中有一段讚頌鞦韆的詞，代表著鞦韆是祖先傳承的文化，歷史源遠流長。

周添來說，鞦韆的演變依照傳統說法，原是頭目家族在大樹綁上藤編繩子，給小孩們遊戲用。後來魯凱族人遷移至卡巴里瓦時期，因庭院無大樹，但周邊有生長良好的刺竹林，架立後可做替代大樹。經過祖先長期研究如何架立固定，才有現在鞦韆雛型，傳統的鞦韆高不能低於18公尺。

周添來說，魯凱族祖先在小米祭儀禁忌結束後，為慰藉族人一年的辛勞，發展出共同慶豐收歡樂的活動。未婚男女難得一年當中有此機會見面，但苦無肌膚接觸機會。

祖先看到了，為著族群生命的延續長久之計，給年輕人更多接觸機會，頭目家族於是將鞦韆遊戲(如下圖)和族人分享，且思考設計出符合男女可肢體接觸且被規範的鞦韆禮儀，好讓彼此愛慕的男女有第一次的肌膚接觸，進而成立家庭生孩子，傳承族群生命。

圖/中央社