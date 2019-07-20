「喜樂島聯盟」政黨定位「更綠」　尚未規劃推總統候選人

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 「喜樂島聯盟」今(20)日舉行組黨大會，會中選出首任黨主席：前台灣基督教長老教會牧師羅仁貴。羅仁貴接受媒體訪問時表示，喜樂島的定位不會是「小綠」，而是「更綠」，未來包括立委選舉、公投，喜樂島都會積極參與，但不會自提總統候選人。

媒體問到「喜樂島聯盟」在立委選舉方面是否會與時代力量、民進黨合作，羅仁貴說，他相信可以合作。

對於是否推出總統候選人，中央社引述羅仁貴說，「我們現在沒有考慮」。他說如果提出來，可能有人認為會打壓到蔡總統，認為喜樂島聯盟政黨在破壞團結、搞分裂，這樣不太好。

他說喜樂島聯盟創黨的宗旨，是希望透過提出更適合的人來參加明年立委選舉，讓不滿民進黨的人，有更好的選擇。

綜合《聯合》與中央社報導，羅仁貴表示，「討厭民進黨」已成為現在台灣最大黨，喜樂島提供不滿民進黨執政，又不願看到國民黨重掌政權的中間選民，另一選擇。羅仁貴說，目前沒有提名總統候選人的計畫，不過立委選戰將不會缺席。

喜樂島聯盟將推出區域立委與不分區立委候選人，至少10席以上；細節將在決策委員會討論。

羅仁貴說，未來可能民進黨會少幾席立委席次，但會多出來喜樂島的席次，雙方可在立法院合作。如果讓國民黨奪回立院過半席次，「那是最大的災難」。

羅仁貴強調，成立這個政黨並非不滿總統蔡英文，也不是要搞分裂。對於獨派大老辜寬敏全力促成「蔡賴配」，羅仁貴表示，如果能夠蔡賴配，「應該是樂觀其成」。如果他們可以當選，也是台灣的福氣。

至於明年2020大選是否支持蔡英文總統連任，羅仁貴語帶保留地說，若雙方在維護台灣主權意識等理念上一致，就會支持。

推動喜樂島聯盟的民視前董事長郭倍宏致詞時指出，獨立建國的決心是籌組政黨的主要理由，未來將推動台灣獨立建國意識，維護台灣人權與決定台灣前途的權利。

《聯合》報導，黨主席羅仁貴今天指名東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒，為首任副主席。至於決策委員則選出包括施正鋒、田再庭、莊明雄、賀德芬、楊忠和、秋榮舉、歐崇敬、陳重圳、陳滋松、黃越宏、陳廷鼎、蕭曉玲、林一方、游偉絢和劉敬文等15人。

羅仁貴（左6）當選首任黨主席後，與當選的決策委員一同合影。左5為喜樂島聯盟總召集人郭倍宏。中央社