挑戰蔡英文？ 「喜樂島聯盟」創黨•牧師羅仁貴任主席

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民視前董事長郭倍宏號召成立的「喜樂島聯盟」今(20)日下午在台北舉行政黨成立大會，政黨名稱就是「喜樂島聯盟」。

下午在台北舉行的大會由政論節目主持人彭文正擔任主持人，包括民視前董事長郭倍宏、台大名譽教授賀德芬等約200人出席。

會中經黨員投票，選出前台灣基督長老教會議長羅仁貴，為首任黨主席。

綜合《聯合》與《自由》報導，「喜樂島聯盟」組黨籌備小組成員劉敬文表示，「喜樂島聯盟」會積極尋求明年(2020年)立委、總統候選人，目標推出至少十席區域立委及不分區立委人選，同時會朝推出總統參選人的方向進行，以帶動立委選情。

民進黨主席卓榮泰則喊話說，大家都是「台灣派」，不該切割，更不該分裂，應該合作共同面對內在和外在威脅，「我未來會持續加強溝通。」

羅仁貴是台灣基督長老教會第59屆總會議長，也是台南中會東門巴克禮紀念教會牧師。他從台南神學院畢業後，就進入教會服事，與郭倍宏及前總統陳水扁等人關係良好。

喜樂島聯盟黨部設於台南市，以大鯨做為標章，其黨章載明成立宗旨是「實現絕大多數台灣人民『反中國併吞、正名台灣國、制定新憲法、加入聯合國』的心願」等。

「喜樂島聯盟」今成立政黨，各方關切獨派與民進黨因總統初選造成的裂痕如何整合。目前在國外進行訪問的蔡英文總統昨(19)日強調，面對中國對我們的打壓和各國所受到的壓力，台灣人還是必須要合作團結，「我相信團結還是我們最重要的一個原則」。

中央社18日報導，民進黨有立委憂心「喜樂島聯盟」創黨將衝擊2020選情，強調任何泛綠能量的削弱，就是親中力量壯大的開始，盼能對話合作。