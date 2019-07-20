新二代料理小當家新竹登場 手作母國美食促自我認同

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為充實新二代暑期生活， 新竹市新住民家庭服務中心日前辦理「新住民幸福食堂」，邀請20位12至18歲新二代化身料理小當家，將新住民中心打造成南洋異國食堂，在歡笑聲中度過暑假。

本次新二代幸福食堂，邀請南洋料理小店「艷麗Pondok Sunny」的老闆－同為新二代的李依庭，帶領其他新二代製作南洋料理，香噴噴的薑黃炸雞腿、蝦醬炒鮮蔬及南洋椰汁飯，從食材準備、烹調到擺盤，都是出自於新二代的心意及創意。

另邀請擔任教育部青年諮詢委員、母親來自越南的新二代林宗洧，分享成長心路歷程，還請來Jodie轉圈圈工作室，教導新二代運用空間佈置，將中心布置的南洋味十足。

18歲的新二代陳雙雙，媽媽是中國籍新住民，因受到經常擔任志工的媽媽影響，熱心社會服務，參加新住民家庭服務中心辦理的親子活動時，都主動要求擔任志工或小隊輔，這次也主動參加新二代幸福食堂，希望可以烹調美食與慢飛天使一起享用。

另一位媽媽來自越南的新二代鄭宇昇說，在服務過程中，為他們盛菜，看著他們享用美味料理時的笑容，心中有滿滿分享的快樂！

社會處李季縈處長表示，在中心服務過程中，發現不少新住民子女在成長過程中，面臨母國文化的認同議題，尤其到了國高中的年紀，也正是自我認同的重要時刻，所以透過「新二代幸福食堂」，除了邀請具成功經驗的新二代一起過暑假，並邀請心智障礙者們共餐，培力新二代後讓新二代有回饋機會，也能凸顯新二代的能量。