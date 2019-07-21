汽車製造高碳排 「野草塑膠」是未來新選擇？

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 大家都知道汽車的碳排量很大，對全球暖化「貢獻」良多，但是事實上，汽車的製造過程中，雖說排放的溫室氣體數量因車型、車款而異，不過大部分的時候，排放量都十分可觀，一些計算方式甚至指出，製造時的排放量甚至可以與車子整個生命週期的排放量相比擬。

因此，為了減低製造過程中的碳排放，一群波蘭的科學家提出一個構想，利用人類食物鏈中完全不會碰到的雜草，來製作環保的「生物塑膠」，藉此從歐盟獲得了1500萬歐元的研究資金，以啟動他們的「生物動機計畫」(Biomotive project)。

開發部門負責人柯馬拉(音譯，原名為Wojciech Komala)指出，團隊藉由生物資源來降低碳足跡，同時也希望可以開發出更輕的素材供汽車使用，雖然現階段價格昂貴，不過團隊的目標就是讓這項技術可以被大規模商業化運用，並希望在明(2020)年就可以建一座小型的實驗性工廠。

事實上，在過去的幾年內，汽車製造產業已經對降低碳足跡做了很多努力，過去10年，歐洲的汽車產量上升超過40%，製碳排量卻下降了接近24%，不過仍有很多努力的空間。

如果生物塑膠量產，更輕的重量可以讓汽車在行駛途中，排放更少的溫室氣體，以往汽車的製造都追求使用質量輕的鋁材，但是鋁從挖掘到製作產品的整個過程中都會高度耗能，甚至高達鐵的1.8倍至3.7倍，這代表汽車上路後，必須行駛超過他們的使用年限，才可能弭平碳排的差距。

同樣的，被認為環保的電動車在製作鋰電池時，如果全程使用化石燃料發電所供應的能源，製作一輛電動車的碳足跡，很可能會比普通器材還要多上75%。

劍橋大學製造工程學院University of Cambridge's Institute for Manufacturing)教授伊凡斯(Steve Evans)指出，汽車製造業如果要降低對環境的影響，減低能源使用量是很重要的，一些觀念也需要革新，像是如果想要換車，在零件通用的情況下，來個「全車零件大翻新」或許就是個好主意。

如果柯馬拉教授的團隊成功，他們創新的方式，或能使汽車這個高碳排行業煥然一新。