亞馬遜砍伐面積大增　巴西與歐盟貿易協定陷危機

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 面對氣候變遷，全球僅存的雨林是重要的「地球之肺」。然而，雨林多半存在於開發中國家，經濟與環保很難平衡，擁有全球最知名亞馬遜雨林的巴西，在本(7)月砍伐的雨林面積突然暴增，引起歐盟的關注，這可能導致歐盟與巴西的貿易關係生變。

1日與15日之間，就有超過1000平方公里的雨林被砍伐，相較於去年（2018年)7月整月比率上升了68%，這也是從2016年8月以來，單月雨林砍伐面積最大的一次，而今(2019)年的5月和6月，也可以看到砍伐面積一個月比一個月更加擴大。

然而，上個月巴西才與歐盟國家簽訂了一份貿易協定，協定中巴西承諾要遵守歐盟訂下的環境保護規則，如今巴西卻開始大規模針對歐盟十分在意的亞馬遜雨林進行開發，引發歐盟不滿。再加上協議中還允許巴西相對強勢的農牧產品進入歐盟，已經面臨擔心競爭力不足的歐盟農牧業者反彈，如今再加上環保問題，雙方剛簽的經濟協議岌岌可危。

愛爾蘭國會和義大利農業部長已經呼籲自己國家的政府，要求拒絕批准該項協議。一名不願具名的歐盟外交官接受媒體訪問時則指出，環保和農業團體一定會拿這件事情來做文章，尤其是因為協議而受到威脅的農夫更是如此，儘管他們可能根本就不在乎亞馬遜是不是消失。

事實上，環保團體一直都不信任巴西現任總統波索納洛(Jair Bolsonaro)，這位右翼總統跟巴西的伐木公司和畜牧產業人士關係良好，上任後曾公開表示要開放原生保留區和自然保護區給外界進行開發，政府的環境部門甚至加開了一個新的辦公室，這個辦公室還有權豁免伐木者的罰則。

巴西國立亞馬遜研究院(National Institute for Research in Amazonia)的教授Philip Fearnside指出，波索納洛種種作為顯示，即使有環境法規，它們的效用也不會太大，唯一可以預期的就是，今年亞馬遜被砍伐的面積一定會大增。