不想敗興而歸？德遊客威尼斯慘遭驅逐　這些行為恐觸新法

（台灣英文新聞/旅遊組 綜合報導）兩名德國遊客日前在威尼斯知名景點里奧多橋上泡咖啡，遭警方開單重罰，且慘遭驅逐出境，此舉已觸犯當地新法。

在橋上喝咖啡十分閒情逸致，但泡咖啡可能就犯法！義大利東北部著名的旅遊城市威尼斯甫於5月通過保護市容新法，禁止遊客在特定地區野餐、也不得在公共場合赤裸上身，違者不只遭重罰，也將面臨驅逐出境，旅途敗興而歸的窘境。

中時報導，2名德國遊客在威尼斯著名景點里奧多橋（Rialto Bridge）台階上泡咖啡，不僅被警方開單重罰950歐元（約新台幣3萬3000元），還遭驅逐出威尼斯，原因是2人觸犯5月才通過的保護市容新法。

法新社報導，2位分別為32歲和35歲的德國柏林背包客，在世界著名地標恣意拿出便攜式咖啡機，遭到路人報警舉發。警方採用剛通過的新法，對2人重罰950歐元，並要求他們離開威尼斯。

威尼斯僅5萬5000人，每年卻湧入約3000萬名遊客，當地5月通過新法，針對這座潟湖城市的市容、清潔和安全進行規範，以減少旅遊日益帶來的負面影響。這項新法包括禁止遊客在特定地區野餐、禁止在噴泉中洗澡，也不得在公共場合赤裸上身，違者將面臨高額罰款。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）表示，那些來到這裡我行我素的無禮人士必須了解，應該要尊重威尼斯，感謝警方遏止他們的行為、進行開罰並驅逐他們。