夏威夷原住民抗議天文台建設　約30人遭逮捕

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨（19）日，數百名夏威夷原住民族抗議政府即將於茂納凱亞山（Mauna Kea）上興建新天文台，政府未有妥協的意思，引發抗議人群不滿，約30人衝破封鎖線，遭警方逮捕。

根據《路透社》報導，美國政府雖然尚未明訂動工日期，但執意推動建設計畫的態度，激怒當地原住民的夏威夷族人，引發是次示威抗議。

「他們（美國人）奪走了我們的大海，奪走了我們的大地，他們在我們的家園灑滿了毒藥！」抗議者憤怒地吼道。

茂納凱亞（又譯毛納基山）在夏威夷語中意為「白山」，海拔4,207公尺，為夏威夷最高的一座火山，在族人信仰中有著崇高的地位，被認為是祖靈通往天國的通道。抗議者認為建設會褻瀆他們的聖地，同時也會破壞當地脆弱的生態，危害到許多特有種生物。

然而，茂納凱亞山頂在40%的大氣和90%的水蒸氣之上，每年有300個以上晴朗的夜晚，加上夏威夷本身因人口稀少而空氣清淨，被認為是地表上天文觀察最理想的位置，早已有不少天文台在此興建。



茂納凱亞山上的天文台（圖／AP）

這次要建設的新天文台，預計將安裝直徑高達30公尺的望遠鏡，耗資14億美元（約434.7新台幣），科學界期待能用來解開宇宙誕生之謎。

夏威夷族與台灣原住民同屬南島語族，曾在夏威夷建立統一的王國，但於1893年被掌握當地經濟的美國人居民推翻，後於1959年被併入美國，至今仍有不少的原住民對美國政府感到不滿。