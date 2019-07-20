印度破獲海洛因150公斤 指控巴國塔利班合作犯案

印度警方昨晚宣布，經過120天的偵查與行動，在德里破獲最大毒品走私案，起出由阿富汗民兵組織塔利班領袖與巴基斯坦組成阿巴毒梟同業聯盟走私的150公斤海洛因。

印度警方說，這批海洛因，市價超過60億盧比（約新台幣27億多元）。根據印度警方粗略估計，已有市價超過500億盧比的海洛因經由這個集團走私進入印度。

在巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）21日訪美前，印度警方宣布破獲此案，指控巴基斯坦與塔利班（Taliban）關係密切，甚至合作向印度走私毒品以賺取恐怖活動資金。

印度時報（Times of India）等印度媒體今天報導，根據警方調查，走私集團先在巴基斯坦柯吉亞尼（Khogyani）及靠近阿富汗查拉拉巴市（Jalalabad）的其他地點，把黃麻袋浸泡液體海洛因，然後用這些黃麻袋裝著香料及乾果出口到印度。

警方並在德里東南的賈米亞區（Jamia Nagar）破獲一間祕密實驗室，海洛因就是在這個實驗室從黃麻袋提取出來，警方並查扣多輛涉案車輛。

印度警方在德里和靠近巴基斯坦的阿姆利則（Amritsar）道路間追蹤6輛車，終於破獲德里最大毒品走私案。警方說，其中5輛車上裝有海洛因，另一輛車搭載2名阿富汗化學家，這2名化學家負責在實驗室監督海洛因的提取過程。

包括2名阿富汗化學家在內，警方17日、18日一共逮捕5名走私集團成員，並於19日逮捕另1名走私集團成員。

警方正追緝在印度接貨的在逃主嫌，這名主嫌是北方省西部的商人，警方懷疑這名主嫌可能也與恐怖組織有所連結。

印度警方這次打擊行動，也揭露印度與阿富汗香料貿易，已被國際販毒集團利用為掩護走私毒品的管道。