去哪混？東區封街演唱會　商圈百店家祭出優惠

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）假日去哪混？「台北東區PLUS-混有意思」串連東區商家以人文及音樂為題，邀請知名歌手柯有倫、金曲新人ØZI、嘻哈頑童大淵與正男帶來精彩表演，將於27日封街登場。

繼永福樓、糖朝紛紛退出東區，本熱鬧的商圈逐漸變得冷清，台北市商業處與台北市東區商圈發展協會共同舉辦「台北東區PLUS-混有意思」，盼透過有趣的活動重振東區風光。

融合搖滾、抒情、電音等不同音樂風格的表演，將首次於封街的東區登場，屆時有柯有倫、ØZI等知名歌手輪番演唱、結合科技的電音趴及虛擬實境體驗、星空電影院等。

活動將分為四大類型，大安路上的「混舞台」有嘻哈頑童大淵與正男、金曲新人ØZI、林愷倫 （Karencici）及創作型歌手柯有倫等輪番上陣，「四大舞台」上也有實力派唱將接續表演；「頂好Chill Zone」將有電音趴及VR體驗；「瑠公電影院」在瑠公公園夏夜星空電影院播映「逆轉人生」搭配無線耳機沉浸其中；「SOGO胖卡派對」則在忠孝SOGO百貨後方以燈飾與美食搭配音樂饗宴。

此外，活動也特別串聯超過百間東區店家推出獨享優惠，例如，台啤提供限量1,200罐爽BEER貼文按讚免費送、海撈堂黑糖鮮奶買一送一、Share le Pain現場攤位獨享79折優惠等。拍照上傳至「台北東區 混有意思」的FB粉絲團還有機會抽到麗星郵輪日本雙人行門票。

該活動自27日0時起至7月28日2時止，大安路一段（忠孝東路四段以北、市民大道四段以南）將封閉，更多詳情請前往「台北市商業處-我是商Ya人」或「台北東區 混有意思」查詢。



活動資訊（圖/台北市商業處）