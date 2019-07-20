高史博 x 大宮鐵博　台日跨海鐵道技術交流展

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）台灣高雄市立歷史博物館與日本大宮鐵道博物館合作，於高雄哈瑪星台灣鐵道館展出「跨海的鐵道技術－鐵道博物交流展」，聚焦台日在明治時代透過鐵路建設邁向近代化的歷史，展出時間為2019年7月18日至2020年6月30日。

這次的展出有兩大主題，分別是「明治維新與鐵道技術的引進」與「從日本到台灣：鐵道技術的複製」，介紹日本及台灣各自的第一條客運鐵路：「新橋-橫濱」（1872年通車）及「基隆-打狗」（1908年通車）誕生的故事。

高史博代理館長王御風說，在去年「高雄築港設驛110週年國際論壇」的機緣下，有幸邀請到大宮鐵博館的代表出席介紹鐵道建設相關的故事，也開啟了這次合作的契機，更期待未來能有更密切的合作。

大宮鐵博館同意借出「第一條鐵道建設所用的測量儀」、「日本最早鐵軌-英國達靈頓公司1870年製鐵軌」、「1號機關車模型」、「拿破崙號機關車模型複製品」等四件珍貴文物，以及無數珍貴的照片、圖繪資料給這次的展覽。尤其是「1號機關車模型」更是象徵大宮鐵博館的鎮館之寶。

高史博也拿出珍藏的1908年台灣總督府官房文書課出版的線裝書「台灣寫真帖」，以及當時縱貫線通車儀式的邀請函、台灣全島地圖、火車時刻表等珍貴文物。如此豐富的展覽，喜歡鐵道的朋友可千萬不要錯過囉！