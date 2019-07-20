《產經》評論：美國賣武器給台灣理所當然

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）針對近日美國對台總值達22億美元的軍售案，日媒《產經新聞》社論專欄表示支持立場，更譴責中國才是破壞區域和平的始作俑者。

美國國防部於本月8日，通過對台總值高達22億美元（約683億新台幣）的軍售案，內容包含M1A2戰車及人攜式短程防空飛彈等。中國外交部在12日，揚言對參與軍售案的美國企業發動制裁。

對此，《產經新聞》於17日發表社論，主張有鑑於中國加大軍事投資，台中軍事平衡逐漸傾向中國，為了維護台灣海峽的區域和平以及台灣的自由民主的存續，美國政府向台供應武器是「理所當然」的措舉。

《產經》並指責中國才是威脅區域和平的元兇。今年三月底中國軍機無端越過台海中線，六月中國航空母艦遼寧號又穿過宮古海峽、繞行台灣，更強調中國軍隊對台灣及美國的挑釁行為，同樣也威脅著日本本國的安全。

《產經》指出中國雖然常將「和平統一」掛在嘴上，卻又矛盾地威脅要不惜一切代價武力征服台灣。然而，面對中國文攻武嚇，加上近來香港民眾的抗議活動，台灣人更不可能接受「一國兩制」，強硬抵抗中國的蔡英文總統的支持度也有所增長。

《產經》最後告誡中國，一隻手指指責對台軍售前，四隻手指也指著自己，先降低自己不斷激增的國防支出，才是緩解緊張局勢的第一步，否則各國沒有道理鬆緩對中國的戒備態勢。