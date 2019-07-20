資產被低估至少20億 黨產會：國民黨賤賣中影圖利某人

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）前總統馬英九賤賣黨產三中案事件持續延燒，有媒體調查後發現，中影在出售時，資產被低估至少20多億元，而6月20日黨產會召開中廣聽證會，表示中廣名下有27處房地產，並認為日治時期台灣放送協會於全台使用的廣播電台設備及土地房產、經營所需經費土地等，皆由當時執政的國民黨，從國庫拿錢挹注。黨產會正進行內部作業準備，將釐清中廣旗下的不當黨產，並要求其移轉國有。

《自由時報》今（20）日刊出獨家報導，國民黨刻意低估中影財產，忽略中影多部在台灣拍攝的影片共10幾億等資產，總額約有20幾億，黨產會痛批國民黨賤賣中影圖利。

此外，行政院黨產會6月20日召開公聽會，就中廣一案進行深入調查。

黨產會報告表示，中廣公司原為國民黨黨營事業，使用日治時期台灣放送協會於全台各地的廣播電台設備及土地房屋開展在台廣播事業，中廣經營廣播事業所需之經費、土地及頻道，於國民黨執政時期長期由國家挹注。

而黨產會調查顯示，中廣80年代曾在新北市板橋、中和及三重等多處地點擁有價值十多億元的土地，黨產會認為中廣當年並沒有能力出資購買大批土地，懷疑是當時執政的國民黨拿國庫的錢，出資購買。

而中廣股權之後由中投公司出售，並簽訂契約。中投公司則早已被認定為國民黨黨營事業。

所以事實上中廣是國民黨拍板售出的。

此外，三中案的中影在2018年10月9日被黨產會認定為是國民黨隨附組織後，黨產會重新盤點中影總資產，就有會計師表示，每股股權市價100元的中影，在出售時卻大降價，每股股權僅65元，這是明顯低估。