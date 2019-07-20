青瓦臺怒批兩大韓國報紙「反韓」且「賣國」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）韓國青瓦臺發言人高旼廷於週三（17日）點名國內兩大報社《朝鮮日報》及《中央日報》，指控兩社於各自的日文版上，竄改原韓文文章標題及內容，或是刊登煽動反韓情緒的社論。

根據韓媒《媒體今日》（미디어오늘）報導，高旼廷於週三下午的媒體簡報中，指出兩社多篇有關近期日本對韓輸出管制的報導文章，日文版出現標題與韓文原文不同或是部分內容遭刪除的現象。

總統府民情首席秘書官曹國也在個人Facebook上，登出多則來自兩社日文版的新聞標題及其韓語翻譯，責問兩間報社以「賣國的（매국적）」標題煽動日本的「反韓感情（혐한 감정）」。

高旼廷亦於簡報中舉出許多例子，如《朝鮮日報》於4日刊登的「日本對韓投資一年內下滑40% 『最近與韓國企業的接觸也變得很消極』（일본의 한국 투자 1년새 –40%, "요즘 한국 기업과 접촉도 꺼려"）」於日文版中被改為「韓國憑什麼有臉期待日本的投資？（韓国はどの面下げて日本からの投資を期待してるの？）」

另一篇5日的報導原題為「我方為善 彼方為惡？若將外交道德化亦無法解決任何事（나는 善 상대는 惡? 외교를 도덕화하면 아무 것도 해결 못해）」，被改為「道德性或善惡的二分法 什麼也解決不了（道徳性や善悪の二分法では何も解決できない）」。較近期的15日，也有一篇原題為「國債補償、東學運動 彷彿回到一世紀前的青瓦臺（국채보상, 동학운동 1세기 전으로 돌아간 듯한 청와대）」，被改為「提不出解決方案 煽動國民反日情緒的韓國總統府（解決策を提示せず、国民の反日感情に火をつける韓国大統領府）」。

高旼廷並指出，日本大眾大多依賴韓國媒體的日文版社論來了解韓國民意及輿論，然而諸多登上日本Yahoo國際版熱門的社論文章，一樣充斥著煽動反韓情緒的標題。如《中央日報》近期所刊載的「韓國未免也太不理解日本了（韓国は日本をあまりにも知らなすぎる）」或「不分青紅皂白反日的愚民政策（手当たり次第反日という愚民化政策）」。

「當韓國正面臨困境（日本對韓輸出管制），我們不得不質疑這樣的報導是否真的能反映國民的心聲？是否真的對國民有所幫助？」高旼廷要求兩社應回應青瓦臺的質問。

《朝鮮日報》僅以「無從奉答」回應，但在本稿撰寫時已然下架所有被點名的日文版文章。《中央日報》透過常駐青瓦臺記者立即表示遺憾及發表抗議聲明，其所屬的中央媒體集團則稱「從未竄改過日文版標題，也未扭曲過任何事實，對於（青瓦臺）認為社論內容有問題一事不予置評，」且並未移除任何有爭議的日文版社論。

日媒《產經新聞》則評論，以聳動且挑釁的標題衝高點閱率早已是兩國媒體的漏習。