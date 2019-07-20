伊朗官方連扣2艘英油輪報復 英外相大怒

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）波斯灣情勢漸趨緊張，英國皇家海軍7月4日以「違反歐盟制裁命令」為由，扣押伊朗油船「格雷斯1號（Grace 1）」，伊朗展開報復行動，7月19日連續扣押2艘英國油輪。英國外相大怒，表示伊朗奪取英國油輪，令人難以接受。

綜合媒體報導，伊朗革命衛隊7月19日下午以「違反國際海事規定」，扣押英國油輪「史丹納帝國號（Stena Impero）」，當時這艘油輪正行經國際水域荷莫茲海峽，突然改變方向，朝伊朗方向行駛。

此消息隨後被油船所屬管理公司證實，他們表示目前無法與該油輪取得任何聯繫。

屬於伊朗革命衛隊的新聞網《賽帕新聞》表示，這艘油輪由於違反國際海事規定，伊朗革命隊將沒收該艘油輪。

而在這45分鐘後，伊朗又短暫扣押另一艘屬英油輪「萬事達號」（Mesdar）。台灣時間凌晨5點半，伊朗方表示，在確認過船隻環境與航道並未違法後，已放行該艘油輪。「萬事達號」目前正朝西航行，遠離伊朗海域。

英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）對於伊朗扣留油輪一事表示無法接受，倘若伊朗不盡快歸還這些船隻，後果自負。

英國皇家海軍陸戰隊與直布羅陀警方7月4日在西班牙南端，英屬直布羅陀水域扣押一艘載運210桶伊朗原油，企圖送往敘利亞的油輪，7月19日直布羅陀最高法院宣佈延長扣押該艘油輪90天，數小時後便傳出英國油輪遭伊朗當局扣押的消息。