日韓重要館藏出借北美館　草間彌生、崔郁卿創作免費參觀至8/9

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）抽象創作需要用心感受！北美館推出展覽「她的抽象」，邀請客座策展人文貞姬、王品驊共同策展，展出東亞戰後女性抽象繪畫，其中還可見來自日本及韓國美術館典藏。

台北市立美術館（以下簡稱北美館）新展「她的抽象」聚焦東亞，探討台、日、韓三地在東亞文化脈絡之中，經歷冷戰及全球化浪潮的發展與蛻變，獨特的文化養分孕育精彩的藝術發展成果。

除展出北美館重要典藏，更有來自日本東京國立近代美術館、京都國立近代美術館、金澤21世紀美術館、韓國MMCA國立現代美術館等館重量級典藏借展。

北美館表示，展出幾位重要的女性藝術家在台灣「五月東方」現代化運動、日本「具體美術協會」、韓國「單色畫」運動的時代氛圍踏上國際藝壇的舞臺，如日本草間彌生、韓國崔郁卿、台灣的楊世芝、薛保瑕等。

策展人文貞姬表示，由於戰後現代藝術的發展具有東亞與歐美間的互動關係，本展探究在戰後受到歐美抽象表現主義影響的女性藝術家們的抽象創作實踐，探討此種既向西方抽象表現主義對話，又展現出東亞特殊文化脈絡的獨特藝術史課題，而此發現將打開既有東亞抽象藝術史較少觸及的新視域。

其中，展出作品如草間彌生1950年代的早期作品、以及田中敦子在「具體美術協會」發展過程中所知名的《電氣服》手稿，均是極難得來臺的重要作品。

此外，北美館特別於7月20日舉辦國際論壇，邀請到日本東京國立近代美術館前資深研究員千葉成夫、韓國美術研究所所長洪善杓、韓國美術研究所研究員HWANG Bit-Na等，與策展人對談，討論女性抽象繪畫在臺日韓的發展。為免報名參加，全程提供中日韓三語同步口譯。

該展於北美館二樓藝術史展區自即日起展至10月27日止，配合換展期間，即日起至8月9日全館免費參觀，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



「她的抽象」已於昨（19）日開幕（圖/北美館）