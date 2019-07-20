淡水施家古厝8月復工 文化局回應地方期待

停工多年的淡水施家古厝即將在8月復工， 新北市政府林祐賢秘書長率領市府相關局處同仁於今(19)召開「 新北市市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復工程及6號計畫道路開闢說 明會」， 邀集相關局處共同向民眾說明未來計畫道路開闢與古蹟修復之規劃， 施家古厝修復完成將串聯周邊景觀新增淡水新文化資產路線。

林祐賢秘書長表示肯定市府全體同仁對文化資產保存的積極努力與辛 勞，也十分感謝各位與會民意代表及關心此案的市民朋友們， 共同對於居民關心的消防救災、交通動線、 建築線指定等議題進行雙向溝通， 期使大家了解未來重建街的整體規劃，解除居民疑慮。

文化局局長蔡佳芬表示位於淡水6號計畫道路尾端的施家古厝，於9 4年定為市定古蹟後， 文化局即著手進行修復調查研究並編列修復經費， 後續受到該區域道路地形高低落差過大及預算遭議會擱置等影響， 於修復完正身後被迫停工， 停工期間文化局仍請專人負責工區安全及清潔維護， 並請淡水古蹟博物館巡檢，盡力保全維護古蹟避免遭受到破壞。 為兼顧地方繁榮及文化觀光，讓古蹟能順利復工， 文化局持續不斷與議會溝通，規劃於8月開始復工修復。

本次說明會就計畫道路開闢與古蹟修復之規劃等向民眾說明， 將串聯周邊文化資產景點，吸引觀光人潮， 以為淡水觀光增添新亮點。