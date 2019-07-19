北投亞太飯店 父親節主廚獨家廂房菜獻禮

為犒賞爸爸們的辛勞，北投亞太飯店父親節推出主廚獨家廂房菜獻禮，香港行政主廚陳俊賢私房精緻廂房菜，手工精細耗時的廂房菜，以經典粵菜為底，融入台菜元素，精緻手路菜刀工精細，粵菜獨家細膩風味，為爸爸們呈現經典粵式風味美饌，口感細膩精緻，品嚐得出主廚的用心打造。2019年8月2日(五)至2019年8月8日(四)期間，享有特別優惠，主廚獨家精緻廂房菜十人桌席，三種價位選擇，經典粵式口味驚艷味蕾，皆享有八折優惠，需至少三天前預約。另外好禮加贈每桌每位父親「大眾風呂」體驗券一張，讓爸爸們除了享用精緻美饌同時，也可以在濃郁的白磺溫泉裡放鬆身心靈。另外2019年8月2日(五)至2019年8月8日(四)期間，在綠漾餐廳享用午間套餐、Semi- Buffet晚餐或晚間套餐，全面享有八折優惠，北投亞太飯店貼心為情人們省荷包，需要好好用美食來慶祝七夕佳節，讓感情升溫。

父親節主廚獨家廂房菜優惠 經典粵式口味手路菜精緻上菜

北投亞太飯店香港行政主廚陳俊賢私房獨家精緻廂房菜，2019年8月2日(五)至2019年8月8日(四)期間特別享有八折優惠，廂房菜十人桌席三種價位選擇，分別為NT$12,000、NT$15,000、NT$18,000。『黃金鳳尾石榴蝦』、『蒜香脆皮黑鑽雞』、『亞太脆皮炸豬腳』這三道主廚招牌的自創私房手路菜，結合台灣在地的食材，創造出驚豔的風味;另外好禮加贈每桌每位父親「大眾風呂」體驗券一張，讓爸爸們除了享用精緻美饌同時，也可以在濃郁的白磺溫泉裡放鬆身心靈。廂房菜NT$12,000元主廚招牌的『蒜香脆皮黑鑽雞』，以雲林的蒜頭料理出獨家自創的『蒜香脆皮黑鑽雞』，此道料理主廚別出心裁選用肉質鮮嫩的烏骨雞，搭配辛香白蒜與甘甜黑蒜作為填充餡料塞入整隻雞肉，上菜後不但外皮酥脆、肉質柔嫩，入口時飽滿香甜風味無可比擬，每一口都有蒜香，四天前需預約。而發酵黑蒜是養生食材界的黑鑽石，有助於爸爸的養生健康。『麥香金糠軟殼蝦』，香港主廚以金香鹹蛋以及炸過的軟殼蟹一起煎炒具有鹹香感，外層再包裹炸過的燕麥片有酥脆感，具有麥香的香氣，麥片豐富口感帶出不同層次的味蕾享受，為粵式經典的一道料理。『江蘇無錫醬燒骨』以紅骨米為主燉煮多時的排骨極入味;『廣府蟹肉炆伊麵』以扁魚粉悶煮增加提味，皆為粵式經典菜色，正宗廣式口味。

廂房菜NT$15,000元主廚自創的『黃金鳳尾石榴蝦』，裡面包裹著整隻新鮮的白蝦，吃的到整隻蝦的甘甜，以及真材實料腰子貝、干貝絲、雞肉、馬蹄等等，豐富多元的口感，讓人有滿滿的滿足感，外皮炸得金黃酥脆，色香味俱全。『江南花雕燉牛膝』，西式食材中菜手法，加入主廚的巧思，以花雕酒入味以及番茄、洋蔥鋪底將牛膝燉煮多時，醬汁入口滑順，軟嫩適中，細膩口感精緻上菜，展現出主廚的細緻手工刀法，配著鍋巴吃，創意十足。

『XO醬海蚌炒玉帶』以港式XO醬熱炒海鮮，海味香氣十足。『宮廷火瞳雞燉翅』，以慢火燉煮好幾小時的雞湯，肉質Q彈的雞肉，加入魚翅高貴食材，濃郁湯頭經典港式煲湯。『龍城臘腸珍珠飯』，經典臘腸切片搭配Q彈油飯，加入脆花生以及蔥花提味，經典港味小吃。

廂房菜NT$18,000元主廚招牌的『亞太脆皮炸豬腳』，精選130公斤豬前腳，燉煮過程控制火候和油溫，外皮酥脆，肉質軟嫩，酥皮咬進去以後，肥肉化開吃起來軟綿厚實，酥皮的脆度加上口感軟嫩，肉質入口即化，酥脆軟嫩，口齒留香，香味四溢，特別有風味，需二天前預約。『金湯百花鑲玉帶』，是一道手工繁複精細的手工菜，將北海道鮮干貝剖面，以蝦漿鋪上干貝，兩個融合在一起煎炒，南瓜汁鋪底，豐富口感層次分明，主廚非常有創意的一道料理。『蠔汁玉環皇子鮑』經典粵式蠔汁烹調手法，淋上大連鮑，加入冬瓜，清爽口感卻又

香氣十足。『福州錦繡八珍飯』福州炒飯2.0版，米飯先行炒過爆香，以干貝絲、蝦子、雞肉、素菇等豐富食材，海味豐富口感，主廚獨家改良料理。北投亞太飯店獨家廂房菜，犒賞爸爸絕對不能錯過的私房美饌。

綠漾、迎曦套餐& Semi-Buffet 父親節七夕佳節多元選擇

2019年8月2日(五)至2019年8月8日(四)期間，在綠漾餐廳享用午間套餐、Semi Buffet晚餐或晚間套餐，全面享有八折優惠。夏季套餐、Semi-Buffet晚餐清爽入味。綠漾套餐每套NT$980元，選用『香煎海鱸魚菲力拚海虎蝦』為主菜，海鱸魚菲力肉質Q彈鮮甜，搭配松露奶油醬以及西馬拉雅山黑礦鹽兩種調味。『沙蔘玉竹鮑角燉雞湯』，夏日清爽食材藥材，沒有燥熱感。『荷錢漁鄉秈米飯』，以泰國的長米代替傳統的糯米，特別清爽，內餡豐富包裹豬肉、香菇、干貝、扁魚、蝦米等食材，香氣十足。迎曦套餐每套NT$1380元，『磯煮鮑魚沙拉盤』，選用大連鮑魚以及日式磯煮的烹調手法，以柴魚、昆布食材燉煮，口感細膩。海陸雙主菜主打『金砂青醬焗龍蝦』以及『香煎孜然羊小排』，選用新鮮上等古巴龍蝦，體型較大肉質Q彈飽滿，最特別的是佐烏魚子粉帶出鹹香味，再淋上濃郁的青醬，青醬的香氣搭配龍蝦的甘甜，非常對味。香煎孜然羊小排選用澳紐的小羔羊，口感嫩滑沒有羊腥味，以孜然和胡椒鹽調味，滋味一流。Semi-Buffet每位NT$980元，『香煎帶骨牛小排拚義式香料海虎蝦』，美國帶骨牛小排肉質嫩滑，搭配黑胡椒醬，吃得出牛排的香氣。選用天然野生海虎蝦，簡單海鹽烹調原味就能品嘗如龍蝦般的Q彈美味。Semi-Buffet餐檯菜色豐富多元，多國精緻特色料理，融合中式、西式、日式、南洋料理，創意多變化，風味佳又道地，驚艷味蕾。父親節和七夕期間，全面享有八折優惠，CP值超高。