台北喜來登大飯店【旅趣．戀人】玩樂生活饗宴

額上親吻下旅途印記，是與你攜手前進的動力。七夕情人節台北喜來登安東廳、比薩屋將於8月7日(三)至8月11日(日)連續五天推出精選套餐及Facebook紛絲團抽獎活動，獎項包含多樣旅遊專屬好禮，以旅行創造屬於戀人間的冒險故事，品味浪漫的愛情見證！安東廳以海陸頂級食材與精湛料理廚藝推出愛戀雙人套餐「14天乾式熟成台灣牛肋眼3oz.」TWD3,800+10%或「炙烤日本A5宮崎和牛紐約克3oz.」TWD4,600+10%，雙款主菜搭配「蒜香烤波士頓活龍蝦」，海陸雙主菜層層堆疊出溫柔雋永的愛意；比薩屋亦推出義式雙人分享餐，每套TWD3,880+10%，首推佳餚「拿坡里燉肉佩科里諾起司手工麵」或「香煎干貝南瓜燉飯巴薩米克醬汁」每一口都是甜入心扉的幸福享受。

8月7日(三)前完成訂位並預訂比薩屋、安東廳精選情人套餐即可享88折優惠，另比薩屋再特別加贈義大利Prosecco氣泡酒乙支，豐富味美的義式饗宴為愛情營造浪漫夜晚；凡活動期間(8/7-8/11)於兩廳點用精選情人套餐，即可獲贈LAB SERIES雅男士經典旅行套組乙組(價值TWD2,585)，數量有限，贈完為止，浸沐於旅途中的雙人甜蜜時光。此外，澎湃演繹異國美饌的「十二廚」，以煥然一新的餐飲饗宴點亮專屬父親英雄風采，8/7(三)、8/8(四)隆重獻上自助饗宴晚餐每位TWD1,390+10%，愜意享受豐富美食的無窮魅力。

此外，8月8日(四)父親佳節增添家人間的甜蜜驚喜與幸福記憶，特別規劃「我的爸氣英雄」Facebook粉絲團活動，8/1(四)-8/11(日)凡於Facebook活動貼文寫下祝福爸爸的話，並Hash Tag #想抽的禮物，即可參加抽獎活動，豐富獎項包含Gaute Bespoke西服訂製、BRAUN德國百靈電動刮鬍刀、LAB SERIES雅男士保養系列、Sculptor Barber頂級男仕理容等多項好禮，邀請父親一同品味細膩簡單的舒適旅程，為生活增添無限精彩！詳情及預訂請洽台北喜來登訂席中心02 2321 1818或至www.sheratongrandtaipei.com

甜蜜浪漫無限，美饌奢華海陸饗宴

電影《托斯卡尼豔陽下》經典名言：「人生至少要有兩次衝動：一場奮不顧身的愛情和一段走就走的旅行。」如同戀人們透過旅行、美食勾動相戀的美好，浪漫典雅風格著稱的安東廳，由張守義主廚悉心為戀人打造海陸饗宴，開胃菜「芒果．甜蝦．香茅甜酒凍」嚴選深海的嫣紅嬌客-胭脂蝦，肉質甘甜細緻，佐上以澄清高湯、香茅調和製成的甜酒凍，酸甜口感為情人夜揭開幸福序曲；「36個月熟成伊比利火腿．路其鴨肝醬．無花果．伊比利火腿雪花」延伸分子料理的創作靈感，勞斯萊斯等級的伊比利火腿搭配豐美滑腴的法國路其鴨肝醬(ROUGIÉ)，傳遞對戀人魂牽夢繫的極致愛意；「炙燒北海道干貝．水果玉米．甘邑海鮮濃湯」以蝦殼精華高湯慢火細烹，佐上金黃干貝與白龍王水果玉米，為愛情更添一抹甜蜜風情；亦可選擇「經典澄清湯．大豆．海鮮時蔬餃．松露風味」以白蝦、香菇、馬蹄、芹菜為內餡包覆，綴以濃郁香氣松露提味，琥珀色澤散發迷人的法式魅力；「紅星斑．茴香頭．薏仁燉飯」以西芹、洋蔥、紅蘿蔔熬煮薏仁至綿密軟糯，佐搭香氣馥郁的茴香頭及細緻鮮嫩的紅星斑，豐富層次幸福引領味蕾；主菜首推「14天乾式熟成台灣牛肋眼3oz.」(TWD3,800+10%)，精選在地雲林台灣牛，主廚運用14天乾式靜電熟成工法，雙面爐烤封存柔嫩多汁口感；另道主菜「炙烤日本A5宮崎和牛紐約克3oz.」(TWD4,600+10%)，嚴選擁有「日本第一牛」盛名的宮崎牛A5最高等級，享受雪花色澤入口即化的頂級口感，一嚐幸福極致的美味；兩道主菜皆搭配「蒜香烤波士頓活龍蝦半隻」，貼心為伴侶打造一場難忘的海陸美食饗宴。

今年榮獲義大利APN拿坡里披薩職人協會(Associazione Pizzaiuoli Napoletani, APN)認證的比薩屋，是全台首家擁有該項認證的飯店餐廳，獻上義式雙人套餐TWD3,880+10%，精選主菜二擇一「拿坡里燉肉佩科里諾起司手工麵」來自緊鄰地中海的那布勒斯(Naples)之城的鄉村美食，嚴選豬肋與牛肋條以番茄、洋蔥、西芹及紅蘿蔔等精燉6小時，微酸滋味與濃郁肉香氣伴隨其中，撒上佩科里諾起司(Pecorino)，獨特的堅果風味與細膩奶香，完美演繹南義島國風情；「香煎干貝南瓜燉飯巴薩米克醬汁」選用「米中之王」卡納羅利(Carnaroli)義大利米，將南瓜及洋蔥以蔬菜高湯慢火拌炒，加入馬斯卡彭起司增添滑順口感，搭襯飽口彈牙的鮮甜干貝，最後以巴薩米克醬汁點綴其中，入口餘韻無窮邂逅義大利風情；熱菜「托斯卡尼豬肉捲．迷迭香醬汁」，源於古羅馬王朝歡慶時必備美食，襯搭大蒜、百里香及迷迭香等數種香料使用低溫舒肥烹調入味，陣陣香料氣息激盪出歡愉節慶風采，締結永恆真摯的浪漫約定；凡活動期間(8/7-8/11)於兩廳點用精選情人套餐，即可獲贈限量LAB SERIE雅男士經典旅行套組乙組(價值TWD2,585)，一同沉浸於繽紛迷人七夕時光，為頂級饗宴增添浪漫氛圍。

寵愛父親佳節，專屬旅行好禮

七夕隔日8月8日(四)父親佳節，台北喜來登大飯店提供中、西、日、義、泰等豐富異國美食選擇，滿足每位爸爸的味蕾，為家人間增添幸福記憶，特別規劃「我的爸氣英雄」活動，凡8月1日(四)至8月11日(日)於Facebook活動貼文寫下祝福爸爸的話，並Hash Tag #想抽的禮物，即有機會獲得專屬父親好禮包含：「Gaute西服訂製」乙套，展現英倫紳士內斂美學，打造老爸獨一無二的時尚品味；傳承德國工藝設計精神，追求簡約時尚風格的「德國百靈電動刮鬍刀」、另有「LAB SERIE雅男士保養品」系列，由內而外全方位綻放自信光彩，及「Sculptor Barber男人革命套餐」，從雕塑家男仕理髮、修容、臉部保養等尊榮服務，豐富好禮邀請父親一同品味細膩簡單的舒適旅程，為生活增添無限精彩！