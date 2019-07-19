The Chapter Café 即日起推出「跨界復刻食尚」夏季新菜

法國知名作家馬塞爾·普魯斯特在《追憶似水年華》中，曾以瑪德蓮蛋糕作為一切敘事的起點，藉由無意間品嚐到瑪德蓮的氣味與滋味，勾起一連串的舊時回憶，進而完成這部偉大文學巨作，從此瑪德蓮蛋糕得以搖身成為餐桌上的明星甜點。往昔的動人風味得以歷久不衰便在於它總能喚起過往的嗅覺記憶，向來以無國界菜單料理深受各界旅人喜愛的eslite hotel誠品行旅一樓The Chapter Café，將於今年夏天讓這份美麗的食光再次呈現，即日起推出「跨界食尚復刻」夏季新菜，由西餐主廚李沁川與中餐主廚林彥諄共同攜手，以台灣在地好味、地中海美食經典以及下酒開胃菜，讓來訪旅人乘著時光機環遊百味之境，觸動那份曾經感動的美好氣味。推薦菜色包含富有台式古風懷鄉情感的「麻油薑蔥香煎蛋」、「胡麻醉雞藜麥涼麵」及「XO醬鮮蝦擔仔麵」，為地道傳統的民間美食刻劃出食尚新表情；以明亮繽紛海味呈現地中海風情的「塔香辣味透抽雞蛋銀絲麵」、「鮪魚尼斯沙拉」、「焗烤菠菜香蒜田螺」與「西班牙番紅花海鮮飯」，完美領略歐系經典食藝色彩；以及適合三五好友同聚共享的下酒開胃首選「沙嗲辣味牛肉串」、「水牛城辣味雞翅」、「酥炸腐乳雞塊」，讓這夏的胃口不再等待；The Chapter Café 以料理疆界的不設限復刻道地好滋味，邀請旅人饕客遨遊精彩夏日好食光，單點菜色每道NT$180元起，無國界雙人分享餐NT$1,660起，訂位專線：+886-2-6626-2880 The Chapter Café。

從樸實土壤中注入不平凡 激盪台式懷舊新浪潮

有一種美味嚐的不是味道，而是時間；有一種回味品的不是記憶，而是家。當一份不簡單的樸實餘韻在口中散開，所有思緒所沾染上的便是回憶中歷歷在目的家鄉味。The Chapter Café 主廚團隊於今年夏季，首次在無國界菜單中加入了懷舊氣息的台灣古早味料理，首道由「麻油薑蔥香煎蛋」揭開序幕，來自於主廚兒時記憶中充滿「家」的味道，看似簡單平凡的煎蛋是道講究細膩手法的功夫菜，將蛋煎至起泡待蛋邊緣微焦上色後翻面至半熟，再利用餘油煎炒蔥薑融合比例完美的中式調味醬汁燒出整體香氣，最後再以雞湯及黑麻油為這道料理添注難忘的思鄉味，一幕幕幸福光景立即湧上心頭；而以夏日清爽養生為取向的「胡麻醉雞藜麥涼麵」則是傳統涼麵的創意翻轉，以涼麵為主體搭配小黃瓜、蘿蔔絲與蛋絲，並綴灑含有優質蛋白質與鐵質的紅藜麥，佐以胡麻醬與客家桔醬調和而成的涼麵醬汁，不落俗套的牽引出一股清新解膩的酸甜風味，搭附著酒香繚繞的紹興醉雞，飽滿地款待每位旅人的身心靈；將質樸完美轉化同時充滿濃濃手路菜心意的「XO醬鮮蝦擔仔麵」，其豐美鮮甜的湯底汲取了鮮蝦與蔬果精華細熬而成，鋪襯上彈嫩鮮蝦與經低溫烹調的雞胸肉，讓在外旅人可一償飽食宿願，而最重要的拌麵靈魂要角當屬主廚手工自製XO醬，特別選用干貝、開陽、馬友魚、金華火腿等食材與多種辛香料，取代一般常見的肉燥，歷經四小時的繁複工序悉心拌炒製成，與麵體均勻攪拌後辣度宜人且香氣十足，讓承載著多年歷史軌跡的台式擔仔麵注入了不平凡的食尚新面貌。

環遊地中海美食疆界 華麗復刻食尚經典

當地中海的美麗風景化身為一道道餐桌上的美味經典，以復刻姿態優雅呈現，一段探索道地的歐遊美食之旅就此啟程。首航始自揮灑著爛漫風情的義大利，遊訪紅磚瓦下的藝術之都波隆那城，首選推薦「義大利肉醬麵」，由紅番茄與特製肉醬交織而成的完美協奏曲，在簡單之中品嚐出不簡單的驚艷味覺，為義大利麵賦予具靈魂深度的完美灌溉；另一道「塔香辣味透抽雞蛋銀絲麵」則是在義大利麵中加入了台式元素的創新翻玩，將乾辣椒、大蒜與黑柿番茄拌炒後，加入白酒、海鮮高湯與雞蛋銀絲麵煮至入味後盛盤，再置上香酥Q彈的酥炸透抽捲，最後再以羅勒及刨絲檸檬皮加以綴點，帶出清爽果酸與辛香的開胃食感，最適合揭開夏日序曲令人義猶味盡；航向著擁抱藍天碧海與豐沛漁獲的蔚藍海岸前行，享富盛名的「鮪魚尼斯沙拉」是道洋溢著陽光般明亮的地中海料理，運用南法不過度烹調的輕盈手法，將深具尼斯代表性的鮪魚及白鯷魚鮮香入菜，搭配大量新鮮蔬果再淋入風味清朗的檸檬油醋，彷若置身於蔚藍海岸，享受著海風輕拂伴隨陽光灑下的美好燦爛；隨著地圖西進來到了法國，主廚特別重新演繹了深受老饕垂涎的勃根地經典名菜「焗烤菠菜香蒜田螺」，以蒜炒菠菜作為襯底，再將田螺揉合香蒜、百里香、鼠尾草及月桂葉等香料加入紅酒燉煮30分鐘，並於表面輕鋪上帕馬森起司送入焗烤上色，搭佐手工製作的法國麵包，每一口都是一場華麗佈局，口感彈牙散發出迷人又銷魂的馥郁香氣；選擇在熱情奔放的國度靠岸，與素有歐洲三大名菜之一的「西班牙番紅花海鮮飯」來一段極富拉丁情調的美麗邂逅，將洋蔥、蒜碎、西班牙臘腸丁及蔬菜炒出香氣後，加入鮮蝦、干貝、淡菜、透抽與白酒拌炒至八分熟，再以有香料皇后之稱的珍貴番紅花為整體香氣與色彩加冕，接續平鋪於烤盤上使米飯完整吸附海味精華，最後再綴滴些許檸檬清香，此道充溢著魅人的海潮鮮味與番紅花的橙黃色彩，曼妙地在舌尖舞出富麗華美的拉丁舞曲。

有肉同歡有酒同行 開胃酒菜牽動夏日食欲

若讓夏日食欲引入饞意，開胃下酒菜便是最佳選擇，最適合與家人歡聚或與好友同樂的The Chapter Café，特別於盛夏之際精心設計三道佐餐開胃酒食，盼為旅人朋友牽動隱身已久的好食胃口。發揚自美國紐約的「水牛城辣味雞翅」是道難以忘懷的吮指料理，將雞翅油炸至金黃後撈起，再以辣椒粉、白醋與特製辣醬均勻翻炒後盛盤，上桌後濃烈的酸辣香氣隨之撲鼻，十足的酸度與嗆辣勁道無不令人滿足口腹之癮，亦可沾取搭附於旁的藍紋乳酪醬，感受質地柔順並帶有濃厚鹹奶香的雙重口感；廣受東南亞熱烈歡迎的國民美食「沙嗲辣味牛肉串」首次於菜單中亮麗呈現，選用美國翼板牛肉，抹上去籽辣椒碎、黑胡椒等香料醃製一整晚後香煎至上色，再將切至最適入口的牛肉塊串於竹籤上，隨興沾上由紅咖哩、花生碎、椰奶、魚露等醬料調和而成的美味關鍵沙嗲醬，融合甜鹹辣恰如其分的微妙平衡，勾勒出最精采的南洋風光；將最具台灣在地風土代表的「酥炸腐乳雞塊」轉化為餐桌上的佳餚，以記憶中的饞涎欲滴擄獲旅人深層味蕾，精選去骨雞腿肉沾裹上特製豆腐乳、豆瓣醬、醬油、米酒及白胡椒並醃製一整晚，使雞肉完全入味後裹粉油炸至外皮酥脆，讓肉質軟嫩多汁並帶有豆乳獨特鹹香，再以香脆辣椒酥與青豆搭襯在旁，無論作為餐桌佐食或是聚會小酌皆為最佳良伴，讓席間佈滿從容自在的談笑風生。