台北士林萬麗酒店一周年 歡慶八月生日月

萬豪國際集團台灣首間萬麗品牌—台北士林萬麗酒店(Renaissance Taipei Shihlin Hotel)，自2018年Q3開幕進駐，成為台北士林天母地區首家五星級國際飯店品牌。在2019年8月將屆一周年之際，於八月期間推出一周年慶活動，包含全館「餐飲消費滿額贈」，除可獲得餐飲現金抵用券外，另可獲得周年抽獎券，有機會獲得萬元套房住宿券、美國百年知名品牌CROSS精筆等總價值高達近百萬元的超值好禮，房客入住可享士林廚房用餐專屬75折優惠。

凡於一樓時尚酒吧R bar逸庭點用「雙人玫瑰下午茶」套餐，另可獲得知名茶品品牌TWININGS唐寧茶節慶限定鉑金系列體驗組兩組。適逢一周年，館內的士林廚房自助餐廳與萬麗軒中餐廳也於周年前夕陸續調整菜色與自助餐主題，同時也將於R bar逸庭推出「Happy Hour」活動以及士林萬麗一周年限定特調；二樓宴會廳空間也適逢暑假時期推出「小小廚師烘焙課程」，另將針對不同客群持續推出「乘浪飆水趣」滑水住房專案，並藉著地利之便，推出「文青」以及「探索台北」等住房專案，就近探索台北城的迷人魅力。期待讓來到士林萬麗的賓客可以同享一周年新氣象，歡慶萬麗八月生日月！詳情或預訂請洽(02)8861-2389，或上台北士林萬麗酒店官方Facebook粉絲專頁。

台北士林萬麗酒店坐落於富含歷史文化底蘊的士林區，緊鄰台北著名觀光景點，融合歷史、人文、傳統美食及觀光的旅宿環境，提供104間別出心裁、兼具當地特色的客房及套房，擁有四間獨具風格的餐廳及酒吧，大氣寬敞的宴會空間以及規劃完善的飯店設施，打造富有歷史文化色彩、綜合流行時尚卻又融合在地風情之設計，呈現出萬麗獨具風格的魅力，引領每位賓客打造專屬繽紛的旅遊回憶。

全館餐飲消費滿額抽 總價逾50萬元獎項

2019/08/01～2019/08/31間，全館不限餐廳消費，憑當日餐飲消費單筆發票金額滿NT$1,000，即贈「萬麗之友餐飲消費抵用券NT$100」一張，同時另贈「萬麗周年抽獎券」一張，即可獲得周年好禮抽獎資格，有機會獲得峇里島烏魯萬麗飯店渡假村及水療中心（Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa）三天兩夜住宿券、香港海洋公園萬豪酒店三天兩夜住宿券（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel ）、澳門喜來登酒店兩天一夜住宿券（Sheraton Grand Macao Hotel）、台北士林萬麗酒店士林官邸套房乙晚住宿券以及美國百年知名精筆品牌CROSS法拉利Century II法拉利紅鋼珠筆等多樣好禮，總價值近百萬；凡於八月期間入住台北士林萬麗酒店，房客另可享士林廚房用餐專屬75折優惠。

餐飲活動全新推出 萬麗一周年限定特調

正式迎接一周年前夕，館內餐廳皆循序漸進、大幅度的更新並推出全新餐飲活動，包括萬麗軒中餐廳於2019/07/01起甫推出全新菜單，菜系囊括大中華地區以及粵菜料理；士林廚房自助餐廳將於七月下旬全面調整自助餐檯主題，集結多國燒烤風味搭配沁涼爽口啤酒，推出全新燒烤BBQ主題活動；R bar逸庭於2019/07/01起推出「冰」紛一「夏」冰淇淋主題冰品外，另於2019/07/13起每週一至週四下午17:30-19:30正式推出「Happy Hour」服務，全系列飲品皆可享同品項買一送一優惠，暢享開「醺」時光；凡於八月期間點用熱門的「玫瑰雙人下午茶」套餐，即可獲得知名茶品品牌TWININGS唐寧茶節慶限定鉑金系列體驗組兩組，內含一款鉑金系列茶包，另含以倫敦畫家Daphne H.C. Shen的畫作「EXPLORATION 尋。遊」為主題打造之時尚藝術指甲貼。適逢一週年前夕，將同時推出萬麗一周年限定特調—「福爾摩沙Formosa」，將Tea Lab茶坊受到不同族群喜愛的消暑透明系「複方白毫烏龍冰球」，搭配上日本進口梅酒以及擁有台灣之光美稱的金車噶瑪蘭威士忌，保留梅酒甜香濃風味結合清爽玫瑰茶香，完美平衡了威士忌酒體的醇厚口感，不僅融入台灣在地特色，更兼顧了視覺感受，將茶酒混搭出專屬「萬麗」風味。

暑期盛夏鎖定親子客群 小小廚師烘焙課程

針對親子客群，二樓宴會廳將於暑期盛夏2019/7/27(六)以及2019/8/10(六)兩天，順勢推出「小小廚師」蛋糕裝飾課程，由五星甜點主廚帶領小朋友一步一步自鮮奶油製備起至基本擠花嘴運用，直至蛋糕裝飾技巧等，每位小朋友收費NT$1,000，於2019/7/18(三)前預訂可再享早鳥88折優惠，內含手作蛋糕乙份外，另可獲得專屬小小特製圍裙以及廚師帽，讓小朋友在跟著主廚動手做的同時，更同時運用上了五感，學習並了解食材轉變至道道料理的過程，正是激發小朋友們好奇、「探索」世界最好的方式。報名請洽(02)8861-2389 轉33612，或私訊台北士林萬麗酒店官方Facebook粉絲專頁。

針對不同客群推出多樣化住房專案

台北士林萬麗酒店另也針對不同客群，推出多樣化住房專案供民眾選擇，像是於初夏至2019/09/30推出之「乘浪飆水趣」滑水住房專案，每晚NT$5,850+15.5%起（專案原價最低NT$21,971起，約原價3折優惠），專案內含舒適客房住宿乙以及士林廚房自助式早餐外，依照入住人數及針對單人以及親子、家庭客群等需求，提供「單人暢快滑」以及「全家輕鬆衝」兩種不同專案，可體驗受到國外風行的「寬板滑水（Wakeboarding）」體驗，又或是適合好友、情侶以及小家庭同樂的「沙發衝浪（Sofa Surfing）」，自推出即受到民眾熱烈搶訂；除此之外，更藉著地域鄰近士林官邸、故宮博物院等觀光熱門景點之便，推出台北故宮、士林官邸「文青」住房專案，以及雙層巴士「探索台北」住房專案等，皆期望能夠藉著萬麗核心價值，提供民眾感受台北士林萬麗酒店周遭地域—士林地區的本土文化意象，就近「探索」台北城的迷人魅力。