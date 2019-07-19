另類南韓網美 行銷台北兼吃貨之旅

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）看準吃貨商機，台北市觀光傳播局邀請了南韓網紅梁粹斌（Yang Soo-bin）來台，用搞怪風格拍攝城市行銷影片，將台北美食特色推廣至韓國。

今年25歲的梁粹斌並非典型美女，身形福泰的她，以網路直播大啖美食走紅，臉書專頁有高達500萬追蹤者。這回應邀來台，四天三夜的行程，從頭吃到尾，口腹之欲絕對滿足，從道地小吃、台式料理、到米其林必登推薦，梁粹斌無一放過，吃遍牛肉麵、小籠包、滷肉飯、擔仔麵、蚵仔煎、肉圓、胡椒餅、芒果冰、焦糖奶茶、仙草冰等，無愧其吃貨稱號。

梁粹斌網路直播美食秀

由於韓國生產的芒果品種較硬且酸，觀傳局特別準備了台灣芒果送給她。此外，大稻埕老裁縫師也為她量身訂製一件手工旗袍當做紀念品，穿上中式旗袍的韓妞，在迪化街區巷弄內的咖啡館啜一口咖啡，感受台灣1920年代的文化風情。

除了歷史街區大稻埕，梁粹斌也走訪了松山文創園區、西區打卡最夯點北門、年輕背包客最愛的西門町、充滿文創元素的赤峰街，以及代表台北城市意象的101大樓。

根據觀傳局，韓國是台灣第四大客源市場，來台旅客人數逐年成長。今年1至5月，來台人數為48萬6,795人次，較去年同期成長了9.83%。交通方面，每周由首爾飛往台北就有超過100個航班。