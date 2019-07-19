中華電信「青春無敵 夢想起飛」 台北信義威秀門市明登場

中華電信自畢業季暨暑假推出「青春無敵學生方案」加碼優惠以來，以最超值的資費方案，搭配熱銷手機、KKBOX與國際漫遊優惠，廣受年輕學生族群熱烈迴響。

為感謝學生的支持，中華電信明(20)日15點將在台北信義威秀門市舉辦「青春無敵 夢想起飛」活動，現場特別準備了沁涼消暑冰棒、電影票及Samsung、ASUS品牌的精美小禮，贈送給前來熱情參與活動的同學，還有機會與知名網紅「Wackyboys 反骨男孩」成員焦凡凡PK玩遊戲同歡！

為了號召更多學生參與，中華電信此次也結合Dcard、Meteor學生論壇宣傳，報名成功者即有機會獲得Dcard、Meteor獨家周邊贈禮，現場再抽限量電影票。

此外，也開放民眾於活動現場，只要填寫線上問卷，就可抽超商禮券100元，北中南三場活動結束後，還有機會獲得SWITCH遊戲機一台(價值近萬元)，中華電信力挺學生樂享特權無極限。

中華電信重視客戶使用感受，今年第一季已全面優化全台大專院校共161所行動通訊品質，持續新增1800、2600頻段基地台，提升室內涵蓋與收訊品質，運用高速基地台6CC/5CA技術，提升尖峰時刻客戶下載速率，讓學生不論在校園內外、大學商圈，追劇、直播、打手遊都能超順暢！

於6月中旬推出的中華電信「青春無敵學生方案」加碼優惠，「月付488元+100元」即享上網吃到飽+最大網內免費講，搭配多款手機再享優惠價，以及國際漫遊一天只要98元起的優惠特權。

「月付588元+100元」購機方案，更加碼贈送學生最愛的KKBOX與市話分鐘數，深受年輕族群喜愛。

為持續寵愛學生，凡108年6月12日至9月1日止，完成申辦青春無敵學生購機方案的客戶，就有機會抽中最受學生青睞的「AirPods搭配無線充電盒一組」，限量9名(贈禮總價近6萬元)，每門行動門號享一次抽獎機會，超殺優惠千萬不能錯過！更多「青春無敵夢想起飛」抽獎活動與「青春無敵學生方案」優惠，請詳參https://www.cht.com.tw/home/campaign/forstu#tab_5。