本週發行量加權股價指數漲幅約為0.45% 上市股票總市值達32.85兆元

根據臺灣證券交易所統計，2019年7月19日發行量加權股價指數收盤為10,873.19點，較上週(2019年7月12日)的10,824.35點上漲48.84點，漲幅約為0.45%。

台灣50指數收盤為8,167.35點，較上週的8,101.24點上漲66.11點，漲幅約為0.82%，寶島股價指數收盤為12,450.72點，較上週的12,395.92點上漲54.80點，漲幅約為0.44%。產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲2.41%為最大，跌幅以觀光類指數下跌2.37%為最大，未含金融類指數上漲57.37點，漲幅約為0.63%，未含電子類指數下跌55.54點，跌幅約為0.37%，未含金融電子類指數下跌32.47點，跌幅約為0.25%。

本週集中交易市場總成交金額為5,858.29億元，全體上市股票成交金額為5,365.75億元，股票成交量週轉率為1.62%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,534.31億元，占全體上市股票交易金額28.59%

第二名，電子零組件類869.96億元，占全體上市股票交易金額16.21%

第三名，光電類727.26億元，占全體上市股票交易金額13.55%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類6.08%

第二名，資訊服務類4.86%

第三名，光電類4.77%

累計今年年初開盤迄今共130個交易日，集中市場總成交金額為14兆7,902.10億元，市場日平均成交金額為1,137.71億元，股票成交量週轉率為37.90%，股票日平均成交量週轉率為0.29%。

2019年7月19日全體上市公司市場總值為新台幣32兆8,511.73億元，較上週(2019年7月12日)市值32兆7,045.12億元增加1,466.61億元，增幅約為0.45﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)