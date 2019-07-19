「抖音」資安雪球越滾越大 印度政府不排除再度封殺

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）中國短影片社交軟體app「抖音」今年4月因「對兒少有害」的理由，一度遭印度法院封殺。歐美各國對抖音的資安也保持懷疑態度。印度的電子資訊技術部7月18日就要求「抖音」解釋24個包括資安漏掉等問題，否則將再次封殺。

根據印媒《今日印度》報導，在印度擁有數百萬使用者的中國短影片app「抖音」，其母公司「位元組跳動（Byte Dance）」日前收到印度電子資訊技術部的來函，要求解釋將採取何種有效措施阻止其「抖音」及「Helo」2款應用程式平台上頻繁出現的反印度、假新聞、淫穢甚至暴力等內容。

此外，印度電子資訊技術部在信中也要求「抖音」就「收集並共享用戶數據」等問題提出解釋。

「位元組跳動」需7月22日前提出答覆，根據印度政府消息人士表示，倘若沒有收到令人滿意的答案，印度政府將可能會禁止這兩個應用程序在印度市場app上架。

報導中指出，日前一則在「抖音」上發佈的短片中，3名孟買的用戶談到穆斯林信徒因為層出不窮的私刑事件，而轉向支持恐怖主義。這些用戶隨後遭到封鎖，短片也遭刪除。

根據《中央社》報導，印度右翼組織「民族覺醒論壇」（Swadeshi Jagran Manch）隨後寫信給印度總理莫迪，稱「抖音」與「Helo」這2個中國社交媒體app已經成為「反國家內容中心」，對印度的青少年造成嚴重的影響。

印度電子資訊技術部不久後即發函要求「抖音」解釋。

「抖音」國際版2019年4月3日遭印度馬德拉斯最高法院以「涉嫌散播情色資訊危害兒少」的理由要求中央政府封殺，隨後印度政府要求Google及蘋果將「抖音」從商店中下架。

「抖音」母公司向印度最高法院提起上訴，直到4月底印度政府才解除封鎖「抖音」禁令。