「京阿尼」火燒事件33死　火勢快速延燒恐跟內部結構有關

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）日本京都知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）昨（18）日上午遭縱火，直到今（19）日一早6點20分確認火勢完全被撲滅，這起慘劇共造成33死35傷。今日有消息傳出，建築物內有一座貫穿1樓到3樓的螺旋梯，造成烈火和濃煙在建築物內快速流竄，恐是許多人不及逃生的原因之一。

41歲縱火嫌犯昨日早上10點半左右，在「京阿尼」動畫公司一樓入口附近潑灑疑為汽油的液體後點火，造成火勢一發不可收拾。

起火時估計約有70多名員工在工作室內，造成33人不幸身亡，6人平安無事，包括被逮捕的男子在內，送醫傷者為36人，其中10人重傷。

共同社引述警方說法，工作室為三層建築，在33名死者中，19人在3樓通向屋頂的樓梯上被發現，處於相互重疊倒在地上的狀態，1樓發現2人，2樓發現11人，2樓到3樓的樓梯上發現1人，3樓樓面和屋頂未發現有死者，估計員工們可能想逃離猛烈火勢而往樓上移動。

報導指出，消防隊員抵達現場時發現屋頂的門處於關閉狀態，但可以從外側打開，研判樓內的人為逃生紛紛湧向屋頂，但出於某種原因未能由內將門打開。

中央社綜合日媒報導，犯嫌是在一樓玄關潑灑汽油，建築物內部充滿油氣，緊接著汽油被點燃，可能因此造成瞬間延燒的「爆燃現象」。

加上「京都動畫」工作室在玄關附近蓋了一座直通3樓的螺旋梯。消防相關人士說，這種結構造成烈火和濃煙在建築物內快速流竄，也許是很多死者來不及逃生的原因之一。

報導引述熟悉建築防災的專家、早稻田大學教授長谷見雄二說法，汽油揮發性高，很容易在短時間引發大火，且濃煙也可能乘著汽油燃燒時的上升氣流，在很短的時間內就密佈整棟建築物。

日本政府總務省消防廳負責人也說，即使在火災第一時間就採取適當對策，「但潑灑汽油造成爆炸，坦白說無法防範」。

前情提要：日本「京阿尼」動畫公司火勢今晨撲滅 33死36傷