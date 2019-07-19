寶可夢之後！台北AR尋寶抽首爾機票　資深玩家分享攻略

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）北市府為營造友善城市，攜手店家提供便利服務，今更推出擴增實境應用程式打造「Taipei Friendly Go!」台北實境尋寶遊戲，並將從使用者內抽出Switch，國外機票等大獎的得主。

台北市政府自2016年起招募店家及場館打造友善城市，現已有近600家業者響應，推出各類型的便民服務，包含穆斯林、外語協助、免費充電、無線上網等。

由台北市商業處攜手宇萌數位科技，打造四隻造型可愛的小怪獸主角，推出Marq+ 應用程式舉辦「Taipei Friendly Go!」活動，透過擴增實境有趣互動遊戲，讓民眾更有機會接觸了解友善店家，藉此啟動消費兌換機制，獎品種類繁多，包含掃地機器人、Switch，台北-首爾雙人來回機票等。



體驗擴增實境應用程式（圖/台灣英文新聞Lyla）

資深玩家Ivy透過朋友介紹，自去（2018）年11月開始玩，她說，獎品switch的吸引力很大！

Ivy舉例，在玩的過程中，對毛小孩很好的友善店家讓她印象深刻！因為自己有養狗，進入到寵物友善的店家時，覺得很放心，店家甚至還會協助清理寵物排泄物。

面對台北眾多踩點，資深玩家玩玩分享攻略，尋寶前他都會事先安排好行程跟路線，利用和朋友約會見面的時間尋寶積分，不浪費一分一秒。

身為友善店家之一，台北市新中華路影音電器街促進會理事長黃意婷表示，有女性旅客和她說，「看到店外貼著『友善店家』標章，讓她覺得進來很安心。」

「Taipei Friendly Go!」台北實境尋寶遊戲，串連台北550家友善店家，希望吸引年輕族群走出戶外，玩家可於「加值站」及「尋寶點」店家消費滿新台幣200元，就能獲得額外分數500分，分數越高，中獎機會也越高。

另外，玩家進入「尋寶點」後，掃描活動擺設於店家內的專屬立牌，可獲得額外200分及戰利品。活動更將不定期推出限時任務，讓大家更深入的了解台北，將於11月8日止，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



遊戲介紹（影/Youtube）