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指考成績拚分發！大學博覽會20日登場

20日、21日在台大綜合體育館舉辦的大學博覽會，現場各攤位都有教師和學生解說，並提供獎學金等資訊。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/19 15:51

資料照片/官方臉書

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）108學年度指考成績昨（18)日公布，考生將憑成績參加考試入學分發，如果覺得沒有頭緒，可參加20日、21日在台灣大學綜合體育館舉辦的大學博覽會，了解海內外升學趨勢。

中央社19日報導，根據主辦單位提供的資訊，2019大學博覽會共有海內外32個參展單位，包括多所大學和留學遊學機構，現場還提供電腦輔助落點分析，幫助考生找出符合自身能力範圍的校系組合。

如果對海內外大學不熟悉，大學博覽會現場各攤位，都有教師和學生解說，並提供獎學金等資訊。主辦單位建議，除了高三應屆畢業生外，高二學生也可提早來瞭解各校特色，提早設定目標。

成功大學今發佈新聞稿指出，將於2019年開始與美國普渡大學招收跨國雙學位學士班，在大學博覽會上提供相關資訊給台灣學子參考。

成大指出，與普渡合作雙學位學士班，今年先由機械系、電機系、資工系招收。成大將普渡研究所等級的課程帶入台灣，兩校也將推動教師移地教學等合作。相關資訊可參考成大網站。

2019大學博覽會 官方臉書超連結

時間: 7/20~7/21日 10:00~18:00 免費參觀

地點: 台大體育館 (北市羅斯福路四段一號)

108學年度大學網路博覽會 超連結在此

大學考試分發後續重要期程超連結在此

●考生需於7月19日至7月28日中午12時前繳交登記費

●7月24日9時至7月28日下午4時30分前上網登記志願

●8月7日公告統一分發錄取名單

圖/官方臉書
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