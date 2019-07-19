新二代組團赴越南體參訪 盼藉語言優勢成功就業

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為深化新住民子女潛在的語文優勢，教育部國教署7月7日至13日辦理「108年度新住民子女國際職場體驗」，35名新住民子女赴越南進行國際職場體驗，以拓展新住民子女的國際視野。

教育部國教署今年特別安排學生至工廠見習，進行實地工作，以及體認企業的營運，並依據學生就讀科系規劃，分別安排於越南今立塑膠、福立汽車、鋒明國際有限公司等不同工廠見習，讓學生可適性學習與體驗。

在福立汽車見習的郭同學表示，很幸運的在見習過程中，遇上專攻引擎修護30年的專家，在他細心的解說下，也跟著汽修科同學操作四輪校正，這幾天的見習參與讓他對汽車保養有更深刻的了 解。

在聆聽廠商的簡報、3天工廠見習及與廠商交流後，同學們瞭解到台灣企業家用心在地經營服務，一步一腳印穩扎穩打的拓展海內外銷售，成功打響品牌，取得更多銷售訂單，創造更多就業機會。

同學們所見習的3間企業家，也一再鼓勵學生回國後要再加強越南語的學習，有朝一日期望學員們再回到越南就業服務。

「新住民子女國際職場體驗」自105年度起開始推動，國教署利用暑假期間補助新住民子女進行東南亞國家海外職場體驗活動，增進其國際職場實務知識與技能，提升就業競爭力，並讓學生體認東南亞文化，深化多元文化素養及全球化視野。