傳20萬筆個資遭外洩　1111人力銀行：已報案、會負責到底

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣1111人力銀行求職者20萬筆個資傳遭國外網站外洩，1111人力銀行表示，今(19)日已向調查局、刑事警察局報案，全面偵辦中。

中央社引述1111人力銀行副總經理何啟聖說，目前個資外洩範圍尚未掌握，會全力配合檢調偵辦，對外洩個資的會員，也會負責到底。

6月底銓敘部驚爆有59萬筆文官個資，疑似遭國外網站外洩，影響超過24萬公務人員。今又有媒體報導，1111人力銀行在同個網站又有20萬筆求職者個資流出，且外洩資訊相當完整，包含求職者身分證字號、姓名、生日、電子郵件、電話號碼、地址以及工作公司等個資全都露。

1111人力銀行副總經理何啟聖說，個資外洩範圍尚未能掌握，是否如外國網站宣稱的20萬筆仍待釐清，會全力配合檢調偵辦。而對遭到外洩個資的會員會負責到底，「該我們賠償會負責」。

他說，該公司已替所有求職會員投保第三責任險，金額達新台幣2億元，會協助會員處理後續理賠。

1111人力銀行今發布聲明(如下)表示，會員資料是提供給合法廠商，作為甄選人才使用，卻遭國外網站非法露出，該公司今天已向調查局、刑事警察局分別報案，全面偵辦中。

1111人力銀行表示，這是8年前子網站委託外包製作時，遭到攻擊而被竊取的舊資料，之後已逐年提升資安，未來也將持續加強個資防護。

《自由》報導，警方現正深入了解該資料是8年前遭盜取還是近日遭盜。刑事局表示，被盜的會員資料都是屬於8年前的資料，跟現在網路上的資料格式都不一樣。若是8年前就盜取個資，現在才拿出來販售，將增加偵辦的困難度。

1111表示，會員若對個人權益有任何疑問，歡迎利用1111免付費服務專線：0800-011-234專人為您服務。