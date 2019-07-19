來不及拍的畢業照 菲大學生畢典摟媽媽「人形板」惹哭網友

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）7月16日，推特上1名菲律賓大學生約翰的畢業合照讓許多網友都看哭了。照片中，他身穿學士服緊摟著媽媽1:1大小的人形立牌與其他家人拍照，他將照片上傳到推特，並寫下「媽，你的兒子畢業了，希望你在上面過得很快樂。」

綜合外媒報導，就讀菲律賓大學蘭心大學商業管理系的約翰（Paulo John Alinsog）7月16日終於畢業，讓他感到遺憾的是，他的母親於2016年因為肺炎併發症不幸過世，無法參加他的畢業典禮。

約翰表示，參加自己的畢業典禮一直是媽媽以來的夢想，「她雖然是個單親媽媽，但是她仍堅持送我去私立學校上課，我們的關係十分親密，我在她身上學到很多。」

為了彌補這個遺憾，在畢典前2週，約翰花了120令吉，約新台幣905元向廣告公司訂製了媽媽1:1的人形立牌，他特別囑咐公司，立牌要跟母親的身高一模一樣。

在畢業典禮當天，他帶著人形牌參加，與其他家人合照，他說「雖然媽媽沒辦法親身參加我的畢業典禮，但是他深刻地感受到媽媽真的來了。」

他之後將合照放上社群網站推特，並寫下「給我最愛的媽媽，你的兒子畢業了，我希望你在上帝面前過得快樂，看著我大學畢業也是你一直以來的夢想，我愛你。」

貼文惹哭一票網友，被轉載近5千次，許多網友都留言鼓勵他，並表示媽媽一定在天上看著他畢業，並因為他感到驕傲。

約翰與「媽媽」的合照

Paulo John Alinsog 推特