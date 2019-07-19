來不及拍的畢業照 菲大學生畢典摟媽媽「人形板」惹哭網友

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）7月16日，推特上1名菲律賓大學生約翰的畢業合照讓許多網友都看哭了。照片中，他身穿學士服緊摟著媽媽1:1大小的人形立牌與其他家人拍照，他將照片上傳到推特，並寫下「媽，你的兒子畢業了，希望你在上面過得很快樂。」
綜合外媒報導，就讀菲律賓大學蘭心大學商業管理系的約翰（Paulo John Alinsog）7月16日終於畢業，讓他感到遺憾的是，他的母親於2016年因為肺炎併發症不幸過世，無法參加他的畢業典禮。
約翰表示，參加自己的畢業典禮一直是媽媽以來的夢想，「她雖然是個單親媽媽，但是她仍堅持送我去私立學校上課，我們的關係十分親密，我在她身上學到很多。」
為了彌補這個遺憾，在畢典前2週，約翰花了120令吉，約新台幣905元向廣告公司訂製了媽媽1:1的人形立牌，他特別囑咐公司，立牌要跟母親的身高一模一樣。
在畢業典禮當天，他帶著人形牌參加，與其他家人合照，他說「雖然媽媽沒辦法親身參加我的畢業典禮，但是他深刻地感受到媽媽真的來了。」
他之後將合照放上社群網站推特，並寫下「給我最愛的媽媽，你的兒子畢業了，我希望你在上帝面前過得快樂，看著我大學畢業也是你一直以來的夢想，我愛你。」
貼文惹哭一票網友，被轉載近5千次，許多網友都留言鼓勵他，並表示媽媽一定在天上看著他畢業，並因為他感到驕傲。
約翰與「媽媽」的合照
Paulo John Alinsog 推特
SA PINAKA MAGANDA KONG NANAY! MA, GRADUATE NA PANGANAY MO SANA HAPPY KA JAN SA PILING NI GOD. ITO ANG GUSTO MO KAYA TINAPOS KO. MAHAL NA MAHAL KITA.