【真假？！】談少子化　馬英九：軍機飛來飛去影響生育意願

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）前總統馬英九今（19)日表示，他任內台灣新生兒增加1萬5000人，總統蔡英文任內目前卻減少3萬2000人；有學者分析是因他任內兩岸和平，民眾願意生育，但若軍機飛來飛去，則影響生育意願。

繼鴻海前董事長郭台銘日前提出「0到6歲幼兒國家養」議題後，馬英九今上午出席「亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇」致詞時表示，少子化是台灣的大問題，而且是國安問題，因為一旦人口不夠，真的是哭都哭不出來。

中央社引述馬英九說：「以過去30年台灣新生兒的數字來看，在前總統李登輝任內，台灣的新生兒總共減少5萬8000人、前總統陳水扁任內減少10萬1000人，而蔡總統任內目前減少3萬2000人，只有他執政8年，新生兒卻增加1萬5000人。」

馬英九指出，只要方法對，儘管新生兒的數量沒有增加很多，但每年新生兒的數量若提升到19萬5000人，台灣就不會有太大的人口問題。

馬英九表示，光靠生育補助還不夠，大環境很重要，如果經濟情況不好，包含一例一休、年金改革都會有影響，也有學者指出，因為他任內兩岸和平繁榮、安和樂利，大家比較願意生育。但如果整天軍機飛來飛去，生育的意願就不高。

馬英九說，不敢說生育意願低的原因百分之百跟軍機有關，但多少也會影響。