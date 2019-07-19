象徵族群觀念縮影 台灣原民刺紋文化赴泰展出博滿堂彩

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）國立臺灣博物館即日起赴泰國暹羅博物館（Museum Siam）展出「文顏。文譽特展」（Tattoo COLOR, Tattoo HONOR），以泰雅族及排灣族兩大刺紋系統「臉與身」為主軸，彙集手紋耆老珍貴影像、口述採訪影片、刺紋工具、手紋圖案說明與木雕刺紋人像等展件，包括20世紀初拍攝的臺灣排灣族文身師刺紋珍貴圖像，呈現族人保存及記錄瀕臨失傳珍貴傳統的歷程。

臺博館館長洪世佑表示，這項國際交流展是一個關於臺灣的刺紋族群如何尋回自己刺紋傳統的故事，他們無論文於臉上或身上，都代表一種驕傲與榮譽，因此臺博館特別與臺灣北部泰雅族與南部排灣族的部落文史工作者合作，藉由族人進行口述歷史故事採集，希望能將博物館作為族群間對話的平臺，讓泰國友人能了解臺灣原住民豐富的刺紋文化蘊涵。

泰雅族石加路群文史工作者弗奈˙瓦旦（Baunay Watan）表示，紋面是泰雅族的人生觀、價值觀與宇宙觀的縮影，男子必須在戰場、打獵時有英勇的表現、或獵得敵人首級者，女子則須有織布的本領者才有資格紋面與論及婚嫁。

而部落傳說臉上有刺紋的人才能在死後通過彩虹橋，祖先們以臉上的刺紋認定自己的子孫，因此紋面是死後認祖歸宗的標誌，才能順利到達靈界與祖先相會。但他也感嘆隨著紋面耆老凋零，文面文化也將永遠塵封在歷史記憶之中。

「文顏。文譽特展」將於暹羅博物館展出至10月27日，該館位於4 Sanam Chai Rd., Phra Nakhon, Bangkok 10200，星期二到星期日上午十點至下午六點開放參觀。