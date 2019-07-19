「台灣蛋白質計畫」新突破　中研院與生技公司共創DNA定序新法

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）中央研究院生物化學研究所特聘研究員蔡明道院士主持「台灣蛋白質計畫（Taiwan Protein Project, TPP）」，該計畫近期與體學生物科技股份有限公司合作，提出用DNA聚合酶啟動「下一代DNA定序新方法」。新研究論文於2019年6月20日刊於《自然科研通訊-生物學期刊》（Nature Research-Communications Biology）。

蔡明道表示，該研究是高階產學合作的成功案例，利用研究團隊的生化知識，不但解決業界的實務問題，其突破性成果也對研究領域有重要貢獻。

由A、T、C、G四種鹼基對排列組合的DNA是生命的遺傳密碼。為DNA定序，已是當今科學研究、臨床醫學、藥物開發的關鍵技術。然而，目前市面上最常用的DNA定序法卻有兩個主要局限：須分二階段進行，且須使用化學藥劑。不但無形中使定序的成本增加、速度變慢，其讀取DNA鹼基對的數量也較少。

對此，體學公司於2016年提出一套改良構想，利用3'酯化的脱氧核糖核苷三磷酸 （dNTP）以及一種來自海底嗜熱古菌、名為「Thermococcus sp. 9°N DNA聚合酶」的酵素，即可一次性完成定序反應。此構想終於在與台灣蛋白質計畫合作後，其可行性於近期得到證實。

DNA聚合酶是生物進行複製DNA時所使用的酵素，身為國際酵素專家的蔡明道院士表示，該研究首先證明了Thermococcus sp. 9°N DNA聚合酶可催化使用3'酯化的dNTP的DNA定序反應，再以質譜技術，證實該反應可連續發生不中斷。

最後，透過不同顏色的螢光標記後發現，此反應一次即可進行到約450個鹼基對。未來進一步優化之後，在速度、成本及產量，皆有機會超越既有的方法。

研究團隊也強調，這項技術的關鍵步驟在於反應過程的中間產物也可被直接偵測，因而免掉了分二階段進行。研究團隊也解析出多個中間產物的晶體3D結構，將有助瞭解此聚合酶方法的運作機制。除了DNA定序， 此研究對生物檢測及藥物開發等皆具應用潛力。

過去將研究成果技轉給產業發展的合作模式，常有研究發現無法解決實際問題的尷尬情形。蔡明道說，這次合作成果也顯示台灣業者的提升，不再只是代工，而是從研發中獨創。