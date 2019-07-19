日本提秋刀魚捕獲量上限　限制台灣和中國捕撈

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）北太平洋漁業委員會（NPFC）會員國於昨（18）日通過日本的提案，因應秋刀魚蘊藏量銳減，設置捕撈上限，明年起生效，效力及於台灣和中國。

根據NHK報導，過去20年間，北太平洋的秋刀魚資源已經銳減約三分之一，且在近3年間，魚群的蘊藏量已達永續經營最低水準的八成以下。鑑此，日本水產廳於週二（16）時提議設置各國的捕撈上限額度，會員國於昨日通過設置總體上限55萬6250噸，是首度國際間同意設立秋刀魚捕獲額度。

雖然是次設定的捕獲上限55萬餘噸，遠比去年總體的捕獲量43萬7000噸高出許多，短期內應對各國漁撈活動無實質影響，但日本政府可能先以達成會員國設置額度的共識為首要目標，先求有再求好。

針對秋刀魚捕獲量最高的台灣和中國，會議上則通過未來兩國漁獲量總和不超過33萬噸的限制。然而，各國可分配到的額度，則有待下一次會議中討論。

根據NHK報導，台灣去年捕獲17萬8000噸的秋刀魚，是全球最大的秋刀魚捕撈國，而中國的捕撈量亦隨著經濟成長而年年增長。由於秋刀魚是洄游性魚類，在魚群抵達日本的專屬經濟海域以前，就會先被台灣及中國的漁船，在自屬經濟海域或公海上先行攔截，導致日本秋刀魚產量逐年下滑。

NHK認為日本提出的捕撈額度，主要是針對台灣及中國而設。由於NPFC要求會員國全數同意才能通過議案，過去中國曾兩度以日本無法提出有科學根據的數據為由，拒絕捕撈配額的設置。這次各國能夠同意捕撈配額，確實是難得的一大步。

NPFC共有8個會員國，包含台灣、日本、韓國、中國、俄羅斯、美國、加拿大及萬那杜，旨在協調各國於北太平洋地區的漁業活動，16至18日於東京召開其第五屆年度會議。