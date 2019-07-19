如廁別再滑手機！「廁所文學展」喚醒性別意識　「經血旅行指南」男廁現身

（台灣英文新聞/劉怡均 台南綜合報導）台文館近日推出廁所文學展，希望能在私密的場所喚起大家對於性別意識的敏感度，透過各類文學搭起溝通橋樑，並設計創意十足的藝術裝置，吸引民眾打卡分享。

位於台南市的國立台灣文學館（以下簡稱台文館）緊鄰開山里，除了豐富展覽與優美館舍，舒適空間加上不收門票費用，一直以來都吸引民眾及觀光客參觀。

令人意想不到的是，因為場地環境清幽舒適，許多觀光客常因內急而前來借廁所，因此館方推出「廁所文學展」展覽，讓大家能無時無刻都沈浸在台灣文學之美，更盼藉此私密的場所喚起大眾性別意識。

台文館長蘇碩斌表示，館內不論是大規模的常設展或是小而美的廁所文學展，都是想傳達文學的話題無所不在這樣的訊息，並且透過博物館空間與人做連結。從文本中爬梳廁所相關的文學書寫，廁所文學展精選出36則文本，橫跨現代詩、散文、小說及台灣古典詩，輸出展示於台文館廁所隔間牆面。

蘇碩斌強調，在這樣侷限又私密的空間中，可以在男廁讀到書寫女性經血，例如湯舒雯〈初經．人事〉、顏訥〈經血旅行指南〉等作品，或是透過作家的妙筆生花寫下與廁所相關的故事段落，例如阿盛〈廁所的故事〉、神小風〈廁所裡的神〉等，除了讓人知道廁所在文學中有如此多元的風貌，也加強大眾對於性別與平權議題的關注。

此外，館方在一樓藝文大廳設置「廁所裡開花」的藝術裝置，藉由馬桶裡開出的鮮花，象徵植物需要養分讓它成長茁壯，類比人類與文學的關係，文學如同養分，灌溉我們的心靈，十分詩意的裝置。

該展已於即日起台文館登場，將為期一年展至明年7月15日，館方規劃不定期更換展出內容，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



廁所文學展（圖/台文館臉書）