香港反送中10餘示威者來台擬求庇護　陸委會： 基於人道關懷妥適處理

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 一名不願透露姓名的台灣律師指出，7月1日香港反送中示威者佔領立法會後，陸續有示威者到了台灣，希望尋求庇護。「自由亞洲電台」18日證實，約有十多名香港示威者已經抵台接受非政府團體安置。

我陸委會18日晚間回應表示，依照《香港澳門條例》及相關辦法，對香港居民來台，不論停留或居留均有所規範；至於因政治因素致安全及自由受到緊急危害之香港居民，亦得提供必要協助。若政府收到相關申請個案，皆會在尊重人權保障與人道關懷原則下，由相關機關參酌相關法規，就個案需求妥適處理。

不過「自由亞洲電台」引述這名台灣律師表示，這批示威者申請延長居留台灣會有技術上的困難，因為他們尚未被香港警方拘捕或檢控，也無法向台灣方面證明，他們衝擊過立法會，因為當時大家都戴了口罩。

報導並引述在台港生及畢業生逃犯條例關注組成員張俊豪說，香港政府打壓示威者的行動日益升級，這些參加示威的學生的確感受到政治壓迫，加上看到過去案例，若被判「暴動罪」，至少面臨五年以上的刑期。

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目前在台灣藝術大學就讀大一的張俊豪，在2014年11月時參與佔中旺角示威，當天清場至少有80人被捕，張俊豪就是其中之一。他因妨礙公務被起訴，所幸最後沒入罪。

另外報導也訪問來自香港的國立成功大學政治系教授梁文韜，他表示這些示威者，分屬不同來源，不同派別，應該是走在比較前面，怕被秋後算帳。目前先來台灣「旅遊」一個月，冷靜一下，再作打算。

梁文韜認為，台灣政府處理香港示威者來台尋求居留很消極，只能以「旅遊」的名義入境台灣，再依照「個案」處理。他舉香港銅鑼灣書店前店長林榮基為例，只批准短期居留延長期限一個月或三個月不等，並沒有一套具體審查的機制。