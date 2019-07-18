Lucky7 大倉久和七周年慶 住房77折壽星加碼送

Lucky 7！ 大倉久和歡慶七周年，感謝大家一路的支持，特別推出餐飲感恩回饋三重送，消費滿千元送二百元抵用券，消費折抵無上限；滿七千元還可以抽澳門大倉酒店四天三夜住宿券，並且加碼抽紅包，一品料理大方招待。另外還有七七折優惠一泊二食住宿專案，壽星住房再送紅酒、人氣伴手禮手工鳳梨酥等好禮，將生日的喜悅與貴賓一同分享。

台灣第一家日系名門頂級飯店─大倉久和大飯店，自2012年8月3日在台北中山區開門迎賓以來，提供與外表相同─低調而奢華的服務，一步一腳印地深耕台灣市場，也吸引講究細膩服務的外籍、尤其是日籍旅客。回首七年來時路，感念各界的支持，特別推出週年慶多重優惠回饋。

在餐飲部分，大倉久和這次端出感恩回饋三重送，第一重：凡於山里日本料理、桃花林中華料理、及歐風館自助餐廳三廳，原價消費滿1,000元，即贈送200元抵用券1張，下次消費時可折抵使用，而且不限張數、沒有折抵上限。第二重：於山里、桃花林、歐風館單張發票消費金額滿7,000元，即可獲得一張抽獎券，有機會抽到澳門大倉酒店四天三夜住宿券一張。第三重：於山里、桃花林單張發票消費金額滿7,000元，現場加碼再抽紅包，包包有獎，包括太卷壽司、鯛魚頭荒煮一份、880套餐、茗茶燻雞、青芥末手撕雞、西京焗圓鱈、圍村南乳脆炸肉、冰梅排骨、黑蒜黑胡椒牛柳粒等一品料理大方招待。

另外，大倉久和也推出七週年七七折住房專案，雙人一泊二食、房間升等，優惠價9,483元起。七、八壽星於生日當天入住，贈送大倉久和大飯店精選紅酒一瓶；若是與大倉久和同天生日的八月三日壽星，於生日當天入住，再加贈大倉久和人氣伴手禮十二入典藏鳳梨酥禮盒。活動自即日起至8月31日止，優惠專案僅在大倉官網獨家銷售。