台北凱達「我愛爸爸」月 88免費吃Buffet

歡慶父親節，今年要帶爸爸去哪吃大餐？台北凱達大飯店與來自德國科隆的百年古龍水品牌「4711」合作，攜手祭出「我愛爸爸」月美食盛宴，讓爸爸拋開繁忙生活，大啖美食之外盡享天倫之樂！

爸我愛你！「爸」氣百宴戰斧牛主廚現切秀澎湃上桌

因應父親節到來，台北凱達大飯店「獨爸」祭出各項餐飲優惠，館內百宴自助餐廳於8月每周六、日午晚餐，豪邁推出現切「戰斧牛排」，主廚嚴選6個月大的澳洲穀飼牛犢，以美式炙烤快火上色的戰斧牛，肉質鮮嫩具有嚼勁，大手筆加量不加價，就是要好好犒賞平日辛勞的爸爸；另外，8月期間至百宴自助餐用餐，只要一人身分證字尾有8、5、2、0（爸我愛你）其中一個號碼，即享8人同行2人免費（另收一成服務費）。

家宴父親節饗宴早鳥萬元有找 加碼贈「4711」精品古龍水

家宴中餐廳的父親節饗宴，由行政主廚戴于益推出9道佳餚，前菜以一菜一味的「迎賓六彩碟」揭開序幕，中西合璧的「鮭魚起司」、解膩又酸甜開胃的「梅漬干貝」、香麻入味的「辣味螺片」、用13種中藥材滷製而成的「藤香豬腱」、以洛神花點綴與紫蘇梅汁調製而成的「白玉涼瓜」，還有濃郁海味襯托、長輩最愛的經典「香烤烏魚子」，在在都是美味的經典菜色。

下飯又「唰嘴」的「麥片金沙軟殼蝦」則改良自經典避風塘炒蝦，以清爽作法將麥片包裹金沙口味，配上Q彈蝦肉，一口咬下鹹蛋香氣在口中迸發開來，讓人吮指回味；榮獲今年兩岸十大名菜的「脆皮豬腳」，採用台灣黑豬前腿，以義式香料醃製三天後，烤至表皮酥脆、肉質鮮嫩，搭配特製醬汁及酸菜，風味絕美。

講究濃醬色艷的「鼓椒牛仔骨」嚴選美國以及紐西蘭牛肉，是適合搭配啤酒及父親節團圓的佳餚；「樹子鮮露游水魚」將鱸魚以樹子及特調魚露清蒸，展現原汁原味鮮美口感；以色澤清爽的視覺口感呈現的「百花如意拔瓜尖」、兼具養身及食補好風味的「黃金蟲草燉鮮雞」，還有金豬年特製Q萌小豬外型「港式金牌小豬包」，一口咬下流淌而出的金沙內餡，滋味鹹甜又香濃！父親節午晚宴10人一桌每桌只要9,999元+10%；凡於7/30之前完成付訂者，除免一成服務費之外，加贈「4711」Nouveau Cologne EDC風格古龍水或經典橙香古龍噴霧乙瓶；若想跳脫桌菜選擇，8月份單點中式佳餚，單筆消費滿額2,888元，送爸爸本人「4711」品牌精美禮品乙份，數量有限，送完為止。更多餐飲優惠詳情，請洽02-2306-6777或官網www.caesarmetro.com。