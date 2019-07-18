挺台遭批傷中捷關係 布拉格市長：中國非可信賴夥伴

中國指布拉格市長在涉台問題上表現「十分惡劣」，並奉勸布拉格市政當局不要肆意破壞中捷關係大局。布拉格市長賀瑞普表示，中國應多關注對捷克承諾的投資；中國並不是可信賴的夥伴。

中國外交部發言人耿爽17日在例行記者會回答媒體詢問有報導指出中國對布拉格市政府與市長反華行徑採取反制措施時表示，布拉格市政當局和市長在涉台等問題上表現「十分惡劣」，嚴重傷害中國人民感情；奉勸布拉格市政當局和個別政客趁早改弦更張，不要再肆意破壞中捷關係大局，否則將損害他們自己的利益。

對台友好的賀瑞普（Zdenek Hrib）今天在臉書發文表示，中國應多關注先前對捷克未實現的投資承諾。他也提到，中國先前取消布拉格愛樂赴中國演出的作法，證明中國不是可信賴的夥伴。

駐捷克代表處也在臉書轉發賀瑞普的貼文。

布拉格愛樂（Prague Philharmonia）原本計劃9月和10月到中國演出。不過，捷克官員4月證實，中國對賀瑞普不滿，決定取消布拉格愛樂在中國的演出。

對於傳出中國制裁布拉格，外交部發言人李憲章今天稍早表示，賀瑞普曾來台訪問，展現對台灣的友好，來訪也增進他對台灣的了解並強化對台友誼，有助他持續支持台灣，在適當時機與場合為台發聲。

李憲章指出，台灣與捷克享有民主、自由、人權等普世價值，並同時反對政治上的暴力跟霸凌，希望未來持續強化結盟關係。外交部也呼籲其他國際社會成員體認中國目前在國際社會採取霸權行為，並一起發揮道德勇氣，捍衛國際民主、自由價值的理念。